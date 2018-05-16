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Кандидаты на пост примара предлагают решения для благоустройства столицы
16.05.2018

Разделение отходов и воспитание общества, чтобы люди не бросало мусор где попало – это лишь некоторые из решений, которых предлагают кандидаты на пост генерального примара муниципия Кишинэу Александру Мыцу, Максим Браила и Александр Рошко. По их словам, проблема благоустройства города является одной из приоритетных и может быть решена за короткое время. Заявления были сделаны в ходе дебатов на телеканале ProTV Chişinău, передает IPN.

Кандидат от Русско-славянской партии Александр Мыцу считает, что в Кишинэу должны быть обустроены специальные места с устройствами компактного сбора отходов. Политик утверждает, что другим решением является разделение различных видов отходов, и это нужно воспитывать в обществе. „Нужно приобрести и продумать новые устройства. Они должны быть так устроены, чтобы туда не проникала разная живность”, - заявил Александр Мыцу.

Кандидат от Народной партии Максим Браила сказал, что в первые шесть месяцев мандата, если будет избран примаром, начнет строительство завода по утилизации отходов. „Я разработаю проект, проверю, какие другие проекты были до сих пор, о которых говорят в ходе кампании многие кандидаты на пост генерального примара”, - отметил политик. По его словам, в дальнейшем определит нужное место вместе со специалистами в этой области. „Эти свалки погубили жизни сотен людей и нескольких населенных пунктов. Это является приоритетной задачей для нас”, - добавил Максим Браила.

Кандидат от Партии „Наш Дом Молдова” Александр Рошко заявил, что проблема благоустройства является одной из самых важных для Кишинэу. Он видит решение этой проблемы в более интенсивной работе служб, ответственных за санитарию. „Мы должны использовать и современную технику, и современные технологии для переработки отходов. Отходы должны собираться раздельно”, - заявил претендент. Александр Рошко считает, что во многом решение этой проблемы зависит от каждого гражданина в отдельности.

Новые выборы в муниципии Кишинэу состоятся 20 мая.


 
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