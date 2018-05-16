Константин Кодряну: Новые выборы имеют огромное значение для румынского и европейского будущего столицы. ИНТЕРВЬЮ

Из серии интервью IPN со всеми кандидатами на пост генерального примара муниципия Кишинев: Константин Кодряну, кандидат от Партии национального единства.



– Что побудило вас баллотироваться на должность примара муниципия Кишинев?

– Я вернулся из Бухареста в Кишинев для того, чтобы вовлечься в молдавскую политику, где ситуация постепенно деградирует и это видно невооруженным глазом, как в плане инфраструктуры, так и в выступлениях тех, кто занимается судьбами людей. Являюсь альтернативой для людей, которые хотят спокойствия и уважения, а не презрения и безответственности.

Вместе с моей командой, мы составили программу для Кишинева, которая благодаря нашему авторитету и серьезности, может привести к проекту, который должен изменить столицу. Но, в конце концов, эти выборы не о Константине Кодряну, потому что шаг в сторону Примэрии муниципия Кишинев идет от коллективного решения. Это было решение Унионистского движения, партийных структур, которые нацелены на решающее приближение к Румынии.

– Почему избиратели должны голосовать за вас 20 мая?

– Я единственный кандидат, который в данный момент имеет восходящий тренд в опросах общественного мнения. Я уже прошел психологический порог в 10%, и я уверен, что на этой неделе мы поднимемся в предпочтениях горожан, по мере того, как мое сообщение дойдет до большего числа людей, а мои конкуренты дисквалифицируются своими агрессивными, стерильными кампаниями. Я единственный кандидат, который может победить Ивана Чебана во втором туре.

- Назовите три самые важные проблемы Кишинева и за сколько времени они могут быть решены?

– Моя программа для Кишинева, которую вы можете найти на www.codreanuprimar.md, является общественным обязательством и предусмотрена не менее чем на пять лет. Мы определили три четких направления: „Непосредственно для населения”, „Для Кишинева, сел и пригородов муниципия” и „Для администрации примэрии”. Я концентрирую свое внимание и усилия на приоритетных проблемах: неразвитая экономика, отсутствие инвестиций, плохие дороги, переполненный транспорт, игнорирование социальных категорий, детей и стариков, в первую очередь.

– Какие решения предлагаете для указанных выше проблем?

– Я начну с привлечения инвестиций в один миллиард евро из Румынии и через Румынию, которые позволят нам, среди прочего, начать строительство ста километров новых дорог и восстановление и строительство кольцевой дороги Кишинева. Но одновременно с восстановлением инфраструктуры, мы должны заботиться о детях и пожилых людях. Неуважение по отношению к ним недопустимо. Мы не можем двигаться вперед без того, чтобы предварительно убедиться в том, что у них есть необходимый минимум для жизни. Пенсии для пожилых людях и пособия для детей - это одно из моих первых обязательств. Кроме того, создание 20 социальных столовых и бесплатный общественный транспорт, по примеру Таллинна.

– Как должен быть реализован проект платных парковок?

– Мы должны признать, что улицы города используются практически в качестве парковок, что снижает на 30% пропускную способность дорожного движения. В результате роста количества транспортных средств, нагрузка на столичные дороги увеличилась в 2-3 раза. Я предлагаю простое и осуществимое решение: строительство не менее 20 надземных и подземных парковок.

– Какое решение предлагаете для эвакуации мусора из города?

– Слава Кишинева как зеленого города улетучивается с каждым днем, а зеленые насаждения в столице резко сокращаются. Я начну с внедрения системы отбора и переработки бытовых отходов, их превращение в источник возобновляемой энергии. Также, предлагаю строительство завода по переработке мусора в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и постепенную ликвидацию существующих свалок.

– Насколько важны эти выборы?

– Эти выборы покажут, что мы едины, сильны и не поддаемся давлению со стороны пропаганды, контролируемой Плахотнюком и Додоном. Новые выборы важны для румынского и европейского будущего столицы и всего государства. Поэтому я призываю горожан голосовать за человека, который не имеет никакой связи с политическим классом, который все украл в Республике Молдова и в Кишиневе в последние годы. Этим человеком являюсь я - проверенный унионист, европейский политик, который будет бороться за лучшую жизнь здесь, у нас дома.

– Является примэрия трамплином для продвижения в другие должности? Вы видите себя в большой политике?

– Я в политике с декабря 2016 года. Я чиновник в государстве-члене ЕС, депутат Палаты депутатов Парламента Румынии и председатель Комиссии по делам румынских общин за рубежом. Занимаюсь активно проблемами 12 млн. граждан из-за границы, и мы решили ряд их проблем. Примэрия муниципия Кишинев является первым шагом в молдавскую политику. Следуют осенние парламентские выборы, на которых унионисты должны передать сообщение об объединении в Парламент Республики Молдова.

– Будете баллотироваться на местных выборах в 2019 году?

– Как я уже говорил в начале этой избирательной кампании, я буду перспективным примаром, а моя программа рассчитана на пять лет.



Константин Кодряну будет фигурировать 12-м в избирательном бюллетене.