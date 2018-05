Интересное Секс с роботами. Страхи, фантазии и реальность Ксения Руснак К 2070 году люди будут не только заниматься сексом с роботами, но и влюбляться в них. Развитие «сексуальных технологий» в ближайшее столетие приведет к тому, что классические отношения между мужчинами и женщинами станут примитивными. К таким выводам после ряда экспериментов пришла эксперт в области психологии секса из британского Университета Сандерлэнда доктор Элен Дрискол. О грядущей сексуальной революции, в которой роботы займут главное место, пишут футурологи, киберразработчики, психологи, социологи и правозащитники. С тем, что это время в истории человечества наступит, согласны все, но оценки последствий, к которым это приведет, весьма противоречивы. Мы решили разобраться, что происходит в самой необычной секс-индустрии сегодня, в каких странах роботы уже начали работать в сфере проституции, что хорошего нам от секс-роботов ждать и чего опасаться. Идеальные секс-партнеры? В мировой индустрии секс-игрушек существует множество вещей, анатомически напоминающих человека. Есть секс-игрушки, подключенные к приложениям, имитирующим реальные ощущения, или программируемых вибраторов. Но по большому счету, это все еще не секс-роботы. Истинный секс-робот, появления которого одни ждут с волнением, а другие со страхом, это не кукла и не устройство. Это намного более сложная перспектива. Создание с искусственным интеллектом, способное направление взгляда человека, чтобы предугадывать поиск, уметь считывать эмоции и реагировать на человеческую мимику, предсказывать или даже инициировать действия, которые нравятся партнеру. Он должен быть сексуально обучаем: смена позиций, давления, действий в соответствии с желаниями и предпочтениями человека. Быть эмоциональным во время сексуального акта: реагировать на слова и звуки, уметь отвечать на вопросы и т.д. Сегодня таких секс-роботов нет. Но над их созданием работают. Abyss Creations. В настоящее время дальше всего по этому пути прошла компания Abyss Creations, которая уже 20 лет удерживает лидирующие позиции на этом рынке. Американцы специализируется на выпуске реалистичных секс-кукол RealDoll мужского и женского пола, стоимостью от $5000-$10000. У них гибкий скелет из высокопрочного алюминия, вместо кожи – платиновый силикон. Параметры тела соответствуют человеческим, лица и отверстия – сменные. RealDoll изготавливается под индивидуальный заказ, так что клиент может сам выбрать цвет кожи, глаз, волос, форму груди и бедер. За дополнительную плату можно заказать пирсинг, роспись веснушками и пр. Высоким спросом у покупателей пользуются куклы с телом женщины и мужскими гениталиями. Из самых необычных заказов, которые получал Abyss Creations — эльфийка с синей кожей, секс-кукла с четырьмя грудями, кукла с ног до головы покрытой густой шерстью. Куклы RealDoll не могут двигаться, но они уже научились простому взаимодействию с человеком. Несколько лет компания работала над созданием реалистичных аниматронических голов и разработкой систем искусственного интеллекта. В результате сегодня покупатели могут заменить голову текущей модели Real Doll на аниматроническую. Последним достижением стала полноразмерная версия секс-робота Harmony. Как заявлял основатель компании Мэтт МакМаллен секс-роботы RealDoll должны «вызвать у партнера возбуждение не только на физическом, но и эмоциональном и интеллектуальном уровне. Создавать иллюзию общения». Harmony — силиконовый секс-робот с искусственным интеллектом. Она может рассказывать о своих увлечениях, улыбаться и моргать, запоминать информацию, поддержать разговор на уровне ответов на простые вопросы. Внешние параметры настраиваются по желанию клиента, голосом и эмоциями Harmony можно управлять при помощи специального приложения Harmony AI. В настройках есть такие опции характера, как ревнивая, яростная, любящая, капризная. Ходить Harmony, так же как и другие модели не может. «Harmony — это машина. Вы не сможете заставить её плакать или разбить ей сердце. Многие люди сегодня испытывают трудности формирования традиционных отношений по самым разным причинам: теперь они смогут вступить в альтернативные отношения, получить иллюзию общения. От своего мужчины Harmony ничего не ждёт взамен. Она никого не хочет, кроме него. Её главная цель — быть хорошим партнёром и доставлять удовольствие», — говорит МакМаллен. Ходить Harmony, так же как и другие модели не может. Придется носить ее на руках, а это около 50 кг. Стоимость секс-робота достигает от $30000-$60000. TrueCompanion. Основной конкурент Abyss Creations. Занимается выпуском интерактивных роботизированных кукол. Для мужчин модели Roxxxy, для женщин – Rocky. Роботы способны поддерживать простые разговоры с человеком, реагировать на прикосновения, принимать разные позы, издавать стоны во время сексуального акта. Её создатель Дуглас Хайнс считает, что «разрыв между роботами и людьми постоянно сокращается, так что это (создание Roxxxy) очень волнительный момент». Внешние параметры Roxxxy настраиваются в соответствии со вкусами заказчика. TrueCompanion предлагает клиентам наиболее подходящую для них модель серии Roxxxy: дикую Венди, коварную Сьюзен, холодную и застенчивую Фарру, зрелую и властную Марту, молодую и наивную Йоко. Словарный запас кукол обновляется с помощью интернета. Говорит кукла на английском, но в планах разработчиков испанский, немецкий и японский. Стоимость Roxxxy от $7000 до $9000. В отличие от Abyss Creations и TrueCompanion, делающих ставку на интеллект кукол, компания Аrlan Roboticsсчитает, что проблема современных роботизированных кукол в недостаточно «отлаженном» сексуальном взаимодействии. В настоящее время производитель работает над процессом повышения реализма орального секса. Китайская компания Doll Sweet Dolls и EX Doll решила совместить приятное с полезным. Новый секс-робот будет помогать по домашнему хозяйству. Он сможет мыть посуду, включать и выключать бытовую технику. Кроме того, у него будут элементарные знания по медицине и навыки медсестры. Стоимость около $4000. Японская компания Trottla производит кукол-роботов, предназначенных специально для педофилов. Куклы в натуральную величину выглядят, как дети, и одеты в школьную форму. Основатель компании Шин Тагаки выступил с заявлением, что он — педофил, но никогда не домогался девочек, потому что использует вместо них кукол-роботов. Роботизированные куклы к сексу готовы. Готовы ли люди? В ряде стран были проведены опросы и исследования на тему распространения секс-роботов и готовности заняться сексом с машиной. В США две трети мужчин и треть женщин не имеют ничего против секса с роботами. В Англии 17% опрошенных не отказались бы от свидания, для 41% идея секса с человекоподобным роботом является отталкивающей, а 14% считают, что роботы не должны использоваться в подобных целях. В Нидерландах 20,2% взрослого населения полагает, что распространение секс-роботов не вызовет негативных последствий. Кому секс-робота? Организация Foundation for Responsible Robots опубликовала доклад о преимуществах и рисках использования и распространения секс-роботов в повседневной жизни. Как считают исследователи, сначала секс-роботы составят компанию пожилым людям, людям с особыми потребностями и просто одиноким. Согласно исследованию Манчестерского университета, люди в возрасте 70 испытывают потребность в сексе, но не всем он доступен из-за отсутствия партнера. Также роботы смогут помочь парам, которые находятся в разных географических точках, вести сексуальную жизнь на расстоянии с помощью роботов, которые будут передавать их действия. Специалист по сексуальности и отношениям людей Иэн Кернер убежден, что секс-роботы должны быть использованы в лечебных целях. Если у мужчины преждевременная эякуляция, психологическая травма или у него мало опыта, то робот поможет ему расслабиться, научиться понимать свои потребности и удовлетворять себя. Есть мнение, что суррогатных партнеров можно задействовать для лечения жертв сексуального насилия. Кроме того, роботов, как отмечают любители разнообразия в сексе, пары могут использовать для сексуальных экспериментов. Секс будет безопасным и вряд ли машина будет вызывать ревность. Также есть мнение, что роботов можно задействовать в сфере проституции. Они смогут удовлетворить самые причудливые и нереалистичные фантазии клиентов. Здесь же можно упомянуть и о склонных к девиантному поведению людей. «Человек, испытывающий потребность в сексе и не имеющий возможности ее удовлетворить, практически неизбежно заплатит за удовлетворение своих сексуальных желаний профессионалам. И наступит время, когда точно так же люди будут платить деньги за то, чтобы их сексуальные потребности удовлетворяли роботы. Собственно говоря, это время уже почти наступило», — считает Дэвид Леви, автор книги «Любовь и секс с роботами». Мэтт МакМаллен, говоря о своих клиентах, подчеркивает, что это люди из самых разных социально-экономических групп, объединяет их невозможность по той или иной причине начинать новые отношения или жить с другим человеком. «Зачастую к ним относятся с предубеждением. Кто-то считает их странными, но на самом деле в мире есть гораздо более странные вещи, чем владение такой куклой. Если это делает человека счастливым – он занимается своими делами в своем собственном доме, где никому не мешает – то кто вы такие, чтобы судить их?» – считает МакМаллен. Секс? Не только Кажется, что прямое предназначение секс-роботов – удовлетворять любые сексуальные желания владельца и быть его идеальным партнером. Однако, как показал опрос сайта Sugarcookie.com, мужчины ждут от роботизированных подруг гораздо большего: 38% мужчин хотят реализовать табуированные секс-фантазии;

30% стеснительны, одиноки и не могут завести отношения с реальной женщиной;

15% видят в роботе женщину, которая никогда не откажет и никогда не будет грустить;

17% хотят секс-робота, который будет разделять их взгляды и интересы; Кроме того, многие из опрошенных сказали, что готовы приобрести реалистичного робота с ИИ, чтобы вести интеллектуальные беседы. Для некоторых важно, что робот всегда их выслушает, а треть опрошенных мужчин готова хранить верность в отношениях с секс-роботом. Похожий опрос прошел и на форуме Doll Forum. Всего в нем участвовали 18 тысяч пользователей. В сексе заинтересованы только 50%. Купили куклу ради того, чтобы их дома кто-то ждал 11%. И 7% признались, что не занимаются с куклами сексом, но обнимают их и спят рядом с ними. Подобные запросы подстегивают компании-разработчики к созданию секс-роботов, которые не только внешне не будут отличаться от женщин, но и смогут вступать в эмоциональную связь со своими владельцами. В конце-концов, есть много способов сексуального удовлетворения. Мало кто готов платить за робота с ИИ только для того, чтобы иметь с ним секс. А вот машины, которые смогут предложить своим владельцам нечто большее, будут пользоваться спросом. Есть опасения, что создание реалистичных секс-роботов поощряет безэмоциональный секс. Исследователь Кейт Дэвлин из Голдсмитского колледжа с этим не согласна. Она полагает, что существующие опасения в действительности вызваны нашим страхом, сопровождающим каждый прорыв в технологиях, меняющим мир: «каждый раз, когда происходит прорыв в технологиях, люди начинают бояться и думать, как же это их коснется. И забывают при этом, что на самом деле технологии им приносят только пользу». Не так оптимистичны сексологи и психологи. Есть опасения, что роботы в сексе окажутся настолько хороши, что секс ними будет вызывать сильную зависимость. Также в числе негативных последствий указывают на возможную изоляцию людей, которые не будут учиться преодолевать социальную неловкость, а станут жить в собственном мире с секс-роботом. При этом социальная изоляция способна вызвать психопатические расстройства. Создание робота, симулирующего все нужные параметры, станет настоящей антиутопией, которая вытеснит настоящие отношения и настоящий секс. Жизнь с машиной, удовлетворяющей безотказно любые прихоти и потребности, провоцирует отказ от формирования любовных отношений. Человек разучится отдавать, он будет только брать. Впрочем, возможно, что любители секс-машин, испытывающие проблемы с социализацией, столкнувшись с реальным партнером, будут неправильно воспринимать сексуальные отношения. Возникают опасения, что секс-роботы невольно послужат катализатором насилия. Случится ли любовь? Любовь человека и искусственного создания тема не новая. Начиная от древнегреческого мифа о Пигмалионе и заканчивая фильмами «Она» и «Из машины». Все они о том, что человек может полюбить машину. Это не фантазии утопистов, это – особенности человеческой психики. Привязанность к вещам характерна для всех нас: любимые игрушки в детстве, любимые кроссовки, любимое рабочее кресло, любимые смартфоны. Наделение предметов и вещей человеческими качествами – естественная человеческая склонность. На робота, который будет похож на человека внешне, эмоционально, поведением, обладающий чертами характера, человеку будет легче проецировать свои мысли и чувства. Создавать эмоциональную привязанность. И тот факт, что привязанность односторонняя, не играет никакой роли. «После того как мы признаем машины живыми, любые отношения с ними будут выстраиваться на том же уровне, что и с другими живыми существами. Роботы по-настоящему живы у нас в головах; а это, возможно, более важный аспект человеко-машинных взаимоотношений, нежели любой тест Тьюринга. Роботу не нужно убеждать нас в том, что он человек — мы уже готовы в это поверить», — убежден изобретатель Александр Ребен из лаборатории Media Lab Массачусетского технологического института в Бостоне. «Многие из тех, кто покупает RealDoll из-за ее сексуальных функций, позже понимают, что это отнюдь не только секс-игрушка. Они ощущают ее присутствие в своем доме и наделяют ее чертами личности. Искусственный интеллект дает людям возможность создать эту личность», — делится Макмаллен. Современный апофеоз любви человека к роботу – брачная церемония инженера из китайского города Ханчжоу, который женился на самодельном сексботе. Он создал его сам, научил распознавать несколько слов и различать китайские иероглифы. «Не знаю насчет любви, но было бы здорово, если бы люди строили отношения с роботами. Называйте это дружбой, компаньонством – без разницы, потому что это будет связь, аналогов которой еще не существует. …Я уверен, что отнюдь не каждый житель планеты в будущем собирается жить с роботом, но если человек решит, что ему это подходит, то почему нет?» – считает Мэтт МакМаллен. Фантастика и кино создают образ роботов, способных испытывать чувства и производить независимые суждения. С научной точки зрения это невозможно. Во всяком случае, в обозримом будущем. Роботы не испытывают любви или нежности, не могут чувствовать эмоциональную связь с партнером. В самом лучшем случае, робот может лишь симулировать чувство или желание. Секс с роботом в религиозном аспекте Христианство пока молчит, но исламские законники уже обсуждают типы наказания, которые предписывает шариат за секс с машинами. В этой трактовке женатый мусульманин, занимающийся сексом с роботом, совершает супружескую измену и подлежит казни через побиение камнями. Неженатых за секс с роботами ждет сто плетей. Секс-роботы и проституция Роботизированные куклы – нишевый продукт. Производство это не массовое, трудоемкое и очень дорогостоящее. Поэтому их ориентировочный потребитель – публичные дома, где их покупка сможет быстро окупиться. Первые публичные дома, где секс-услуги оказывают роботизированные куклы уже открылись. В английском городе Гейтсхеде за 100 британских фунтов клиент получает в аренду двуспальную кровать на час и секс-робота на выбор. Если «девушка» понравилась, он может ее выкупить за 2000 фунтов стерлингов. По словам Грэхема, владельца «предприятия», 70% клиентов совершенно не беспокоит, что они не первые клиенты, 30% никогда не коснутся использованной куклы. Он говорит, что некоторые мужчины, выкупая кукол, сначала сами проводят с ними некоторое время, а потом их перепродают. Другие же могут оставлять их для себя годами. Инженер Серджи Сантос из Барселоны создал робота Саманту, который говорит, реагирует на прикосновения и объятия, запоминает любимые позы партнера и даже имитирует оргазм. Кукол делают по индивидуальным заказам, стоимость от 2 до 3,8 тыс. евро. Заказывают Саманту не только для себя, но и для австрийских борделей. В начале 2018 года публичные дома с «силиконовыми девушками» открылись в Барселоне, Амстердаме и Париже. В Лондоне планируется открыть секс-кафе, где клиент сможет не только выпить кофе, но и получить оральный секс с роботом. Как поясняет Бредли Чарвет: «Наша цель – не в том, чтобы конкурировать с действующими эскорт-агентствами, поэтому мы договорились о цене, подходящей для рынка. Секс-работники терпят большие убытки, когда у них появляются конкуренты, предлагающие более низкие цены за услуги. Мы их уважаем и не хотим ущемлять их интересы. …Вы даже представить себе не можете, как много людей готовы попробовать секс с роботом. Мы опросили тысячи потенциальных клиентов, и все они выразили интерес».Один сеанс в компании с секс-куклой будет длиться 15 минут и стоить около 80 долларов. Смогут ли секс-роботы решить проблему проституции? Австралийские исследователи считают, что к 2050 году проституция среди женщин практически исчезнет. Женщин в сфере сексуальных услуг почти полностью заменят роботы. Однако не все видят будущее таким радужным. «Секс с роботами развивает и закрепляет печальную тенденцию современного общества: отношение к женщине как к объекту, — считает британская исследовательница Кэтлин Ричардсон, специалист в области робоэтики. — …И появление сексуальных роботов лишь фиксирует дальнейшее торжество такого отношения…Усилия, брошенные на создание секс-роботов в виде женщин или детей для использования в качестве сексуальных объектов, заменителей живых партнеров или проституток, наносят вред обществу и способствуют гендерному неравенству». В США идет кампания за полное запрещение разработки секс-ботов. В официальном заявлении активистов говорится, что «разработка секс-роботов и поддержка идей, оправдывающих их производство, еще больше усилит процесс восприятия женщин и детей как объектов, что эта индустрия демонстрирует все ужасы мира проституции, построенного на «кажущейся» неполноценности женщин и детей и таким образом оправдывающего их использование в качестве секс-объектов. Мы предполагаем, что разработка секс-роботов еще больше уменьшит человеческую эмпатию, которая может быть развита только путем опыта взаимоотношений». С аргументами противников секс-роботов не согласны представители секс-индустрии и защитники их прав. «Отношения власти и принуждения, основанные на деньгах, далеко не всегда становятся доминирующими в сфере секс-услуг, как кажется многим. И я не думаю, что появление роботов для секса позволяет говорить о дегуманизации женщин, которые занимаются проституцией, об их превращении в объект. В конце концов, мы же не говорим, что появление стиральной машины дегуманизирует и превращает в объекты женщин, занятых домашним хозяйством», — считает Кэтрин Костер, активистка движения Sex Workers Outreach Project. Ну, а математик и физик Пирсон предсказывает нам скорое будущее, в котором бордели и стриптиз-клубы с роботами станут абсолютно нормальной частью жизни. Секс-роботы и педофилия На рынке секс-роботов есть компания, целевой аудиторией которой являются педофилы. Ее владелец Син Такагаи рассматривает выпуск секс-роботов детей как способ реализовать клиентам свои желания, оставаясь в рамках закона и этики. На продукцию есть спрос. Некоторые исследователи, поддерживая позицию Такагаи, считают, что подобная система может помочь предотвратить изнасилования и домогательства в отношении малолетних. Иной точки зрения придерживаются эксперты международной организации Foundation for Responsible Robots. Они считают, что такая практика, напротив, будет способствовать росту педофилии и сексуального насилия. «Борьба с педофилией при помощи сексуальных роботов — сомнительная и отвратительная идея. …Давайте попытаемся представить, что будет, если бы мы боролись с расизмом, позволяя белым неуважительно относиться к черным роботам, унижать или бить их. Может это стать антидотом от расизма? Вероятно, что нет. Этика секса с роботами не исчерпывается тем, пострадал ли кто-то от него физически» — отмечает профессор Патрик Лин, преподаватель этики в области робототехники в Калифорнийском Политехническом институте. Активисты предлагают запретить производство и распространение роботов, похожих на детей и молодых девушек, так как это может привести к всплеску активности педофилов и сексуальных маньяков. Роботы и сексуальное насилие Секс-роботов представляют как сексуальных партнеров, готовых удовлетворить любые фантазии и склонности владельца. Но и здесь возникают вопросы к компаниям, которые разрабатывают роботов с «робким» или «склонным к отказу» характером. Это нужно для большей достоверности сексуальных игр, когда те, кто покупает таких кукол, смогут буквально принуждать их к сексу. Этот товар вызывает возмущение социологов, психологов, философов и юристов. Они идут дальше, задаваясь вопросом, что будет с людьми, если различия между настоящим сексуальным партнером и куклой будут размыты? Философ из Штутгарта, Катрин Миссельхорн полагает, что фантазии о насилии, реализуемые на роботах могут спровоцировать на насильственные действия в отношении человека. Появилось даже понятие «безнаказанное изнасилование роботов». Докладчики Foundation for Responsible Robots считают, что в ближайшем будущем может появиться необходимость «криминализировать изнасилование робота» и оснастить секс-роботов сенсорами, чтобы не дать использовать их для удовлетворения склонностей к сексуальной жестокости. Foundation for Responsible Robots призывает сажать таких владельцев роботов в тюрьму наравне с настоящими насильниками. — Зачем ты создал Аву? — Странный вопрос. А ты бы не создал, если бы мог? Секс с роботом – это не тема чисто секса. И, когда появится Ава, вопросы сексуальных фантазий станут меньшим, что будет волновать человечество в отношении роботов. Роботы-убийцы. Страшный кошмар человечества Сегодня роботизированных кукол обучают запоминать информацию. Этот момент вызывает опасение. Высокотехнологичные модели невольно станут хранилищем информации о своем владельце, которая не имеет отношения к сексуальной жизни. А эти данные смогут стать добычей хакеров. Американский эксперт в области кибербезопасности Ник Паттерсон считает, что секс-роботы могут стать опасны для их владельцев. Паттерсон утверждает, что хакеры могут взломать оперативную систему и перепрограммировать: заставить атаковать или даже попытаться убить владельца. Прогнозы До сексуальной революции нам еще далеко. Однако, разработчики секс-роботов не намерены пасовать перед сложностями. В настоящий момент ведутся разработки по созданию роботов с искусственной репродуктивной системой. В них предполагается вживлять механическую матку, в которой будет развиваться настоящий плод. Так что в перспективе возможно появятся робо-семьи. Чего нам ждать в ближайшие 70 лет? Британский футуролог Иэн Пирсон считает, что к 2050 люди будут заниматься с роботами сексом чаще, чем с другими людьми, а в ближайшие 10 лет женщины тоже начнут активно пользоваться услугами роботов.

Дэвид Леви, автор книги «Любовь и секс с роботами» предсказывает, что к 2050 году брак с роботами станет обычным делом.

Британский исследователь Ян Пирсон уверен, что к 2050 году секс с настоящими людьми будет пережитком прошлого, секс-роботы займут место человека в кровати.

Эксперт в области психологии секса Элен Дрискол считает, что к 2070 году люди будут не только заниматься сексом с роботами, но и влюбляться в них. P.S. Отсчет пошел.

