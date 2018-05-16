Чебан выступил против разрешенного Раду марша геев и лесбиянок в Кишиневе (ВИДЕО)

Кандидат в генпримары от ПСРМ Ион Чебан выступил против проведения марша геев и лесбиянок к столице и доказал, что Нэстасе лжет.

Ион Чебан принял участие в предвыборных дебатах с участием Андрея Нэстасе и Регины Апостоловой. Одним из камней преткновения между кандидатами стал вопрос о параде сторонников ЛГТБ.

Чебан выступил сторонником традиционных семейных ценностей. По его словам, он сделает все возможное для их сохранения после своего избрания. Таким акциям, как марши ЛГТБ, по мнению Чебана, не место на улицах столицы.

– Я против этого и не буду поступать как Сильвия Раду, которая говорит, что это дело каждого. Дело каждого – это делать дома то, что хочется, а не выносить это наружу, в общество, на улицы и т.д. Пожалуйста, делайте, что хотите дома, а в обществе нужно продвигать ценности традиционной семьи. И никак иначе, – заявил Чебан.

Андрей Нэстасе попытался упрекнуть его в создании проблем в городе. Чебан разбил все доводы своего оппонента, припомнив тому, что он ходил на все проблемные стройки в Кишиневе, общался с людьми и не допустил ни одного голосования за земельный вопрос в примэрии и в мунсовете. Когда Чебан потребовал от Нэстасе привести примеры в подтверждение своих слов, то его оппонент не нашел что ответить.

– Я могу привести вам сотни обратных примеров того, где нами велась борьба с незаконным строительством: Валя Морилор, Дога, Алба Юлия и многие другие. А вы можете привести хоть один конкретный пример? Когда я разговаривал с Киртоакэ, я приводил десятки случаев в пример, потому что если говоришь – необходимо приводить аргументы, – подчеркнул Чебан.

Марш в поддержку сексуальных меньшинств пройдет в Кишиневе 19 мая. На официальное открытие четырехдневного фестиваля геев, лесбиянок и трансгендеров приглашены послы Великобритании, США, Швеции и Нидерландов. Проведение акции официально разрешила временный генпримар Кишинева Сильвия Раду.