В Долине роз на девушку напали во время утренней пробежки

Злоумышленники напали на девушку, стали душить, но она смогла вырваться и убежать.

Вот, что пишет в соцсети Нелли Милютинова:

«Говорю от имени своей подруги, так как она боится за свою жизнь. 10 мая, примерно в 8-30 утра, в Долине Роз, она как обычно выполняла утреннюю пробежку, на неё напали: двое девушек, лет 17, были одеты в чёрное, чёрные волосы, глаза накрашены чёрным, и один парень. Хотели телефон её, сильно избили, душили, она еле вырвалась и смогла убежать. Это очень страшно! Просто хочу предупредить, будьте, пожалуйста, очень внимательны и не бегайте там по утрам сами", написала девушка.

Пострадавшая вызвала полицию, которая приехала на место проишествия через 40 минут, спустя несколько звонок в службу.

Полиция никак не комментирует инцидент, пострадавшую в отделение полиции пока не вызывали.