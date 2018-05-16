Игорь Боцан: БОМ – не приговор в плане того, что произойдёт 20 мая

Барометр общественного мнения не является приговором в плане того, что произойдёт 20 мая. Это – набор показателей, говорящий людям, что результаты будут зависеть от того, как они поступят. Такое заявление сделал исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Ботан в студии передачи „Important” на телеканале TVC21, передаёт IPN.

„Барометр общественного мнения также измеряет социальный оптимизм. Если люди говорят, что дела идут в отрицательном направлении, что в этом году они живут хуже, чем в прошлом, и если они ожидают, что в следующем году они будут жить хуже, чем в этом, то будьте уверены, что большая часть неопределившихся отойдёт к оппозиции”, - говорит Боцан.

Игорь Боцан считает, что результаты новых местных выборов в столице имеют большое значение в перспективе осенних парламентских выборов. „Результаты интересны, потому что Кишинёв, как и Бэлць, является наиболее информированным городским центром в Республике Молдова. И с точки зрения 11 одномандатных округов результат очень важен. Авторы поправок к Кодексу о выборах должны нести ответственность за этот результат”, - заявил исполнительный директор ADEPT. По словам Игоря Боцана, для него важнее то, кто займёт первое место в первом туре, чем то, кто станет победителем во втором туре.

Исполнительный директор Института общественной политики (ИОП) Аркадие Барбэрошие утверждает, что в предвыборный период не является подходящим для социологических исследований, поскольку имеют место дискуссии, которые могут сплачивать или разобщать избирателей. „Тот факт, что Сильвия Раду набирает 23%, Ион Чебан набирает 30%, а Андрей Нэстасе – 15%, с 20% неопределившихся, значит много, но не всё. Учитывая неопределившихся, это означает, что Андрей Нэстасе и Сильвия Раду имеют шансы добрать голоса”, - говорит Барбэрошие. По его словам, во втором туре процент неопределившихся увеличивается ещё больше, поэтому в действительности неизвестно, что тогда произойдёт.

Тем не менее, Барбэрошие пояснил, что ИОП проводит исследование „Барометр общественного мнения” дважды в год, независимо от того, проходят ли в это период предвыборные кампании. Это позволяет создавать базу данных на протяжении многих лет.