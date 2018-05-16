«Газпром» хочет взыскать с «Молдовагаз» задолженность в размере почти $476 млн

«Газпром» обратился в суд с очередным иском против «Молдовагаз» и хочет взыскать с него задолженность за поставленный в 2015 г. газ в размере почти $476 млн.

Как отмечается в отчете российского газового холдинга, соответствующий иск был подан в феврале 2018 г. в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. Дата рассмотрения дела пока не назначена, передает infomarket.md

«Газпром» ежегодно подает иски о взыскании с «Молдовагаз» исторических долгов за поставленный в разные годы природный газ. В целом он подал и выиграл уже более 10 исков о взыскании исторических долгов с «Молдовагаз» на общую сумму свыше $6 млрд., при этом примерно 95% задолженностей приходится на Приднестровский регион и лишь 5% - на правобережную Молдову. В частности, в последний раз, в 2017 г. МКАС при ТПП РФ удовлетворил иск «Газпрома» о взыскании с «Молдовагаз» задолженности за газ, поставленный в 2014 г., в общем размере $768,6 млн.

В то же время, до настоящего времени «Газпром» не принял каких-либо действий с целью исполнения решений суда о взыскании с «Молдовагаз» исторических долгов. Позиция «Молдовагаз» по искам «Газпрома» состоит в том, что эти долги за газ сформировались вследствие форс-мажорных обстоятельств - невозможности повлиять на предприятие «Тираспольтрансгаз», которое действует на территории Приднестровья.

Действия «Газпрома», обращающегося ежегодно в суд с исками по взысканию задолженности за газ с «Молдовагаз», обусловлены требованиями органов валютного и таможенного контроля РФ о необходимости принятия юридических мер для соблюдения сроков репатриации финансовых средств.