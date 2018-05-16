Додон опроверг информацию о том, что он сообщил Путину о намерении создать колицию с ДПМ во главе с Плахотнюком

Президент Игорь Додон опроверг информацию о том, что он сообщил президенту России Владимиру Путину о намерении создать после выборов коалицию с ДПМ, возглавляемой Владом Плахотнюком. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил на пресс-конференции в среду в Кишиневе.

На этой неделе московское издание "КоммерсантЪ" написало, что Игорь Додон и Владимир Путин провели в апреле в Санкт-Петербурге неофициальную встречу, о которой ничего не сообщалось. По данным издания, в ходе встречи Додон предупредил Путина о возможности того, что осенью на выборах, возможно, никто не получит большинство, и пропрезидентской Партии социалистов придется договариваться о разделении власти с ДПМ.

На просьбу прокомментировать это Додон ответил, что он "не подтверждает, но и не опровергает информацию о встрече с Путиным в Санкт-Петербурге".

"Что же касается утверждений, что я обсуждал возможность создания каких-то коалиций после выборов, то это не так. В отличие от нынешних молдавских властей, мы эти вопросы не обсуждаем за переделами страны, нам США и Евросоюз не говорят, какие коалиции надо создавать. Мы уверены в том, что осенью на парламентских выборах Партия социалистов одержит победу, и никакие коалиции не понадобятся", - подчеркнул Додон.

Он также подтвердил, что на следующей неделе вновь поедет в Санкт-Петербург для участия в ежегодном Экономическом форуме, а на полях форума состоится ряд двусторонних встреч.

"Уже подтвердили, что состоится встреча с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Может быть, состоится встреча с президентом Франции, мы заявили о заинтересованности в такой встрече. Если понадобится, будет и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал Додон.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", в той же публикации "КоммерсантЪ" писал, что администрация президента РМ запросила встречу Додона с Путиным на следующей неделе в Санкт-Петербурге, но Кремль ответил отказом.