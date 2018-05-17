Новый распил: Габурич собирается вырубить деревья вдоль дорог

Дорог у нас нет - а теперь не будет и придорожных деревьев. Растущие вдоль дорог зеленые великаны планируют вырубить, чтобы заменить другими зелеными насаждениями. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Он отметил, что в результате дорожно-транспортных происшествий наибольшее количество смертей происходит из-за столкновений с деревьями, растущими вдоль дорог. В связи с этим глава минэкономики учредил рабочую группу по замене зеленых насаждений в зоне дорог общего пользования. "Я хочу провести подробный анализ и рассмотреть возможность замены деревьев другими придорожными насаждениями", - сообщил Кирилл Габурич (перевод Point.md).

Лесополосы вдоль дорог были посажены в советские времена в первую очередь для защиты полей от суховеев, выдувания плодородного слоя почвы, удержания снежного покрова на полях. Также их высаживали для защиты от сильных порывов бокового ветра, которые могут привести к ДТП. Кроме того, если дорога проложена на возвышении, то деревья по обочинам не позволяют насыпи осыпаться и тем самым предотвращают разрушение дорожного полотна. Но главное - зеленые насаждения вдоль дорог работают как природный фильтр, перерабатывают вредные выхлопы, углекислый газ, осаждают пыль. такая деталь: низко стоящее солнце не слепит водителей на таких дорогах. Правда, Габурич как человек необразованный может этого и не знать.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что на юге Молдовы массово срезают деревья, растущие у обочины. Так, на трассе R34, связывающей Кагул и Хынчешты, близ села Сарата Галбенэ очевидцы засняли километры срубленных деревьев. Пользователи отмечали, что это «бодюловские деревья - гордость республики, здоровые, красивые, мощные»: «Трасса оголена, просто сжимаешь от ярости кулаки: это сколько же лет нужно, чтобы дерево стало таким? И ничего не сажают».