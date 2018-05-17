Кристина Балан: я хочу, чтобы Молдова стала предсказуемым партнером в сфере экономики, стратегических инвестиций и безопасности

В интервью порталу ТРИБУНА, кандидат на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в США Кристина Балан рассказала, что побудило ее уйти из политики в дипломатию, как она оценивает нынешние молдавско-американские отношения, каковы будут ее приоритеты на должности посла и др.

T: Что побудило Вас уйти из политики в дипломатию?

К.Б.: В США я буду представлять и политические, и дипломатические интересы Республики Молдова. Надеюсь, мне это удастся. Официального решения о моем назначении пока нет, и я жду указ президента Игоря Додона. Если я поеду в США, там я продолжу служить стране и гражданам.

T: Как Вы оцениваете нынешние молдавско-американские отношения?

К.Б.: В них есть большой потенциал для развития. В нынешнем геополитическом контексте Республика Молдова должна быть в состоянии развивать выгодные для себя связи, а США – наш стратегический партнер.

T: Каковы будут Ваши приоритеты на должности посла?

К.Б.: Продвижение Республики Молдова и продвижение стратегического диалога между нашими странами. Стратегический диалог является формой партнерства, основанной на ряде приоритетных областей, в том числе экономики, обороны, безопасности, эффективного управления и укрепления правового государства. Это партнерство было инициировано с опозданием, лишь в 2014 году, в отличие от наших соседей из Румынии и Украины, не говоря уже о Грузии. В тот год состоялось несколько заседаний совместных рабочих групп по ряду областей, представляющих повышенный интерес. После этого все остановилось, и только недавно был утвержден новый план работы. Я хочу, чтобы это сотрудничество стало систематической практикой, с ясной повесткой дня и хорошо запланированными среднесрочными и долгосрочными мерами. Я хочу, чтобы Молдова стала предсказуемым партнером в сфере экономики, стратегических инвестиций и безопасности.

T: Каковы будут Ваши первые действия на новой должности?

К.Б.: У меня уже есть набросок плана действий. Он довольно масштабен, но сначала я хотела бы изучить все обязательства сторон и понять, какие из них для нас приоритетны, а какие приоритетны для американцев. У меня есть общее представление, но хотелось бы проанализировать двусторонние соглашения и протоколы, обсудить их со всеми официальными лицами, занимающимися отношениями с Республикой Молдова в США. Потом я представлю министру иностранных дел и европейской интеграции план действий по каждой сфере, и мы совместно продумаем дальнейшие действия, в зависимости от приоритетов правительства и повестки двусторонних молдавско-американских отношений.

T: Что из вашего предыдущего профессионального опыта поможет больше всего на этой должности?

К.Б.: Каждый этап сыграл свою роль в приобретении определенных профессиональных навыков. Опыт работы в международных компаниях сформировал меня как профессионала и научил меня быть справедливой, дисциплинированной и работать эффективно. В частном секторе, если вы активно и много работаете, вы обязательно достигнете успеха. Там работаешь минимум 12 часов в день. Работа серьезна и нацелена на результаты. Я работала и в программе, финансируемой Агентством США по международному развитию. Там я познакомилась с многочисленными американскими гражданами. Программа предусматривала приезд десятков американских бизнесменов и фермеров, которые помогали малым и средним предприятиям Молдовы развивать свой бизнес. В ДПМ я поняла, как работает политика изнутри. В прошлом году я координировала деятельность Департамента иностранных дел и взаимодействовала с рядом международных организаций, представителями дипломатического корпуса. Это тоже существенно пополнило мой багаж опыта и знаний.

T: Планируете ли вы внести изменения в структуру молдавской миссии в США?

К.Б.: Я провела предварительный анализ, но было бы неправильно принимать решения сейчас. Сначала нужно на месте, в Вашингтоне, оценить потенциал и внутренние проблемы. После вступления в должность я обращусь в Министерство иностранных дел и европейской интеграции с предложениями по оптимизации и планом действий по активизации стратегического диалога между нашими странами, а также укрепления сотрудничества в экономической сфере и в области безопасности. В Республике Молдова большой инвестиционный потенциал и надо его нужно использовать и развивать правильно. Более того, на благо государства мы должны сотрудничать и в сфере безопасности.

T: Какими Вы видите молдавско-американские отношения по истечению срока Вашего мандата?

К.Б: Хочу, чтобы наши отношения были взаимовыгодными, открытыми и основанными на взаимном доверии и конструктивном диалоге.

Кристина Пендя