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Просто непонятно, почему наши люди сопротивляются созданию демократического государства
17.05.2018

Журналистка Елена Робу в своем блоге рассуждает о следующих местных выборах в муниципии Кишинэу.

«После Евровидения продолжим симфонию в Республике Молдова. В конце недели в Кишинэу и Бэлць состоятся выборы примара. Опубликованы результаты БОМ, проведенного по заказу Института общественной политики. Результаты просто невероятны. Сложно понять, как люди позволяют собой манипулировать, и из-за цветочного ковра голосуют за незаконно назначенного на должность человека.

Как может человек, набравший на президентских выборах 5276 голосов по всей стране, стать фаворитом кампании в столице?  Просто непонятно, почему наши люди сопротивляются созданию демократического государства», – пишет она.

Также Елена Робу отметила мероприятия, организованные политическими партиями в преддверии местных выборов.

«Эти мероприятия – манипуляция. Все концерты, фейерверки, социальные магазины с продуктами сомнительного происхождения, все отчеты властей о так называемом благополучии, ложь о поддержке нынешней власти США, назначение послов по партийной линии –  все это манипуляция общественным мнением», – считает она.

Елена Робу упомянула и «независимость» таких кандидатов как Сильвия Раду. «Если вы готовы поддаться манипуляциям с цветочным ковром, стоимостью в 2 млн. леев, который вы же и оплатили, и проголосовать за «независимую» Сильвию Раду, которую широко поддерживает ДПМ, тогда пожалуйста, но потом не жалуйтесь на судьбу. К сожалению, эта коррупционная система держится за счет переводов наших соотечественников из-за рубежа», – отмечает она.

Журналистка отметила и анализы некоторых политологов, которые высказали свое мнение о следующих местных выборах. «Есть несколько сценариев для выборов столичного примара. Некоторые политологи говорят, что если кандидат ЛП Валерий Мунтяну и кандидат ПНЕ Константин Кодряну снялись бы с предвыборной гонки в пользу кандидата ППДП и ПДС Андрея Нэстасе, то есть вероятность, что он мог бы выиграть на местных выборах, и тем самым заложить основу краху нынешнего режима. Но готовы ли к этому правые партии?! Верится с трудом. У каждого свои амбиции, а в итоге страдаем мы все. Нас обворовывают, и нам не дают нормально жить. Мы просто обречены жить в этом болоте», – пишет Елена Робу.

Кристина Пендя


 
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