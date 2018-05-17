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Игорь Додон рассказал музыкантам группы DoReDoS о своих эмоциях от их выступления на «Евровидении-2018»
17.05.2018

Игорь Додон провел встречу с музыкантами группы DoReDoS.

Президент поблагодарил Марину Джундиет, Евгения Андриянова и Сергея Мыцу за достойное представление Молдовы на главном европейском музыкальном конкурсе. Встреча с главой государства прошла в неформальном виде. Игорь Додон и музыканты сфотографировались вместе с поднятыми большими пальцами рук, символизирующими успех молдавской группы в Европе.  

- Поздравил артистов с впечатляющим выступлением и поблагодарил за прекрасные эмоции, которые они смогли подарить публике. Отметил, что мы гордимся проявленными ими талантом и мастерством, и подчеркнул, что и в дальнейшем я буду рядом с ними, - рассказал Игорь Додон.

Своим добрым другом глава государства назвал Филиппа Киркорова, который написал для DoReDoS конкурсную песню и стал наставником музыкантов.

Группа DoReDoS заняла на "Евровидении-2018" в Лиссабоне 10-е место из 43 возможных. Наибольшую поддержку молдавской группе оказали члены жюри и зрители из России, отдавшие ей максимальные баллы при голосовании.


 
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