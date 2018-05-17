Дефицит семейных врачей в Молдове: власти пытаются исправить ситуацию

До 2030 года в Молдове останется около тысячи семейных врачей. Проблему обсудили на конгрессе сотрудников здравоохранения. В нём приняли участие почти 400 специалистов. Сейчас в стране работают 1700 семейных врачей, не хватает ещё 300. Особенно дефицит кадров ощущается в сельской местности.

"В Центре здоровья Чимишлии не хватает примерно 40% семейных врачей. Хотя у нас достаточно молодых специалистов. К тому же, ежегодно мы приглашаем резидентов", - сказал семейный врач, Чимишлия Людмила Капчеля.

Медики объясняют нехватку кадров незаинтересованностью молодых специалистов работать в системе. Хотя они отмечают меры правительства для изменения ситуации. Например, запуск программы Prima casă-2.

"Это очень хорошо, очень нужная программа. Надеюсь, она будет работать", - сообщил семейный врач, Фалешты Михаил Кашкавал.

"Хорошо, что государство вмешалось сейчас, поскольку все бюджетники снимают жилье. Я обязательно воспользуюсь этой программой, потому что люблю Молдову. Я намерена работать в пригороде, в Чореску", - cказала врач-резидент Даниела Данюк.

Предпринимает меры и Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Повышение зарплаты, предоставление различных социальных гарантий, прежде всего, для врачей, которые будут работать в сельской местности, а также для молодых специалистов. Им предоставят и другие льготы, в том числе посредством программы Prima casă", - сообщила врач-резидент Даниела Данюк.

В среднем в месяц семейные врачи получают 4500 леев. Молодым специалистам, которые отправятся на работу в сёла, предоставят жилье и пособие в 45 тысяч леев. Кроме того, Минздрав намерен сократить число необходимых для врачей отчётов. А также перевести медкарты в электронную систему