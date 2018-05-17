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Сильвия Раду: Андрей Настасе оберегает меня, как зеницу ока (видео)
17.05.2018

Андрей Настасе оберегает меня, как зеницу ока. Такое сообщение разместила в фейсбуке независимый кандидат в мэры столицы Сильвия Раду. Она отметила, что у ее дома уже несколько дней дежурят журналисты Jurnal TV, через которых Нэстасе и ведет слежку. Они находятся в припаркованной машине. Утром с мужем Сильвии Раду Верджилом пообщалась репортер.

- Вот они, стоят и снимают. И так каждое утро.

- Доброе утро.

- Добрый день.

- А за кем вы так следите?

- Мы?

- Да.

- Мы просто остановились.

- Знаю. Вам очень интересно?!

- Не вижу проблемы.

- Это называется преследованием.

Репортер Дойна Павалаки, которая фигурирует в кадре, указала на своей странице в соцсети, что работает на Jurnal TV. Этот телеканал принадлежит беглому уголовнику Виктору Цопе. Он - посажёный отец Андрея Нэстасе, претендента на кресло мэрии Кишинёва.


 
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