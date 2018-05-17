Молдова ходит по лезвию ножа: Как поступить Кишиневу, чтобы не разгневать США и не рассориться с Израилем из-за Иерусалима

«Комсомолка» вместе с экспертами разбиралась, нужно ли молдавским властям переносить посольство из Тель-Авива, как это сделали Штаты

Несколько дней назад в Иерусалиме состоялась церемония открытия нового посольства США в Израиле. Дипломатическая миссия была перенесена в древний город из Тель-Авива, в соответствии с решением американского лидера Дональда Трампа, которое вызвало недовольство ряда арабских стран и палестинцев.

Впрочем, недовольство это не ново. Решение о признании Штатами Иерусалима столицей Израиля Дональд Трамп принял в конце прошлого года. Тогда же состоялось и заседание Генассамблеи ООН. На нем большинство стран проголосовало за резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля. Против были только десять государств - США, Гватемала, Гондурас, сам Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Молдова в голосовании не участвовала.

Примеру США решила последовать Чехия, которая, правда, в Иерусалиме откроет не посольство, а консульство.

В общем, ситуация в мире напряженная... Как следует поступить Молдове? Решили выяснить у бывшего посла республики в ООН и Совете Европы Алексея Тулбуре.

- Молдова, на самом деле, находится в простой ситуации. Мы — ассоциированный член Европейского союза, и должны выступать с позиции ЕС, - заявил эксперт корреспонденту «Комсомолки».

- Тем не менее Чехия - страна-член ЕС, - приняла решение об открытии консульства в Иерусалиме...

- Чехия — понятно. Но мы не должны выбиваться из общей политики Евросоюза. Это слишком большая роскошь, и потом это ведет к дестабилизации ситуации. Это совершенно очевидно, и участвовать в этом мы не должны.

- Переносить посольство — процедура сложная?

- Технически — нет. Из Бонна в свое время была перенесена столица Германии в Берлин. Все переехали, и на этом все вопросы решились. Но когда есть политические моменты, тогда все гораздо сложнее. И Молдова тогда тоже переносила посольство.

- Это было прецедентом?

- Да, но больше такого не было.

Как подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» политический аналитик Вячеслав Бербека, сейчас Молдове не стоит торопиться с принятием решения.

- Нужно подождать, пока страсти улягутся, - заявил «КП» эксперт. - Дождаться консенсуса, хотя я не думаю, что он будет. Торопиться не надо, вопрос щепетильный, он может привести к возникновению определенных проблем. Мы уже видим, как Турция объявила персоной нон-грата посла Израиля. Там, в свою очередь, приняли аналогичные ответные меры. Были столкновения, уже пролилась человеческая кровь. Проблема очень сложная, любое решение может отразиться на ситуации в регионе. Понятно, что у США своя позиция, они имеют свою точку зрения на политику, но мы должны смотреть иначе, хотя Штаты и являются важным партнером для нас. Как и Израиль.

США лишаются союзников?

Рядовое, на первый взгляд, дипломатическое событие стало одним из ключевых вопросов всей ближневосточной политики. Открытие американского посольства в Иерусалиме стало последствием признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Против этого выступают как сами палестинцы, которые также считают часть Иерусалима столицей своего государства, так и европейские страны. Они опасаются, что таким образом будет нарушен хрупкий мир на Ближнем Востоке между палестинцами и израильтянами.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую объявить недействительным решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля. Генассамб-лея ООН также призвала государства не открывать дипломатические представительства в Иерусалиме.

Тем не менее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал остальные страны перенести свои дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим. Он подчеркнул, что солидарность с США уже проявили несколько стран, таких как Гватемала и Парагвай. В ближайшее время они могут последовать примеру Вашингтона, как и ряд других государств, которых премьер не назвал.

ЧТО ПИШУТ НА ЗАПАДЕ

О ситуации написал ряд заграничных СМИ. В Financial Times, в частности, отметили, что, совершив символический перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим, президент США Дональд Трамп вопреки давнему международному консенсусу повернет вспять семь десятилетий американской политики и уничтожит надежды на урегулирование на основе создания двух государств - по крайней мере, в глазах палестинцев. Палестинские лидеры предупредили, что открытию посольства будут сопутствовать дальнейшие масштабные протесты.

НАША СПРАВКА

Со времен Шестидневной войны 1967 года Израиль контролирует всю территорию Иерусалима и считает город своей «единой и неделимой» столицей.

В то же время суверенитет Израиля над Восточным Иерусалимом не признается многими членами международного сообщества, а палестинская сторона рассматривает эту часть города как столицу своего будущего государства.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ