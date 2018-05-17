Валериу Мунтяну: „Плахотнюк, ты даже не представляешь, насколько слабым ты становишься!”

Из серии интервью IPN со всеми кандидатами на пост генерального примара муниципия Кишинёв: Валериу Мунтяну, кандидат от Либеральной партии.

– Что побудило Вас баллотироваться на должность примара муниципия Кишинёв?

– Основная причина заключается в том, что мне не за кого было бы голосовать. И я говорю это без чувства превосходства или презрения. Я говорю это со всей искренностью. Такому человеку, как я – проевропейцу, противнику Тандема, антипутинцу и прорумыну, не было бы, за кого голосовать. Это электорат, который должен был быть представлен. Я хорошо понимаю, что одновременно этот электорат рассержен! И у него есть все основания в мире, чтобы сердиться! Потому что у него украли надежду, достоинство, его место в истории, откуда он был извлечён на одно поколение и брошен на окраине империи... Если хотите, я буду с Вами очень честен, я вступил в предвыборную гонку, потому что я рассержен! Я рассержен из-за того, что Тандем Плахотнюк–Додон довёл нас до нищеты, он унижает нас, лжёт нам, издевается над нами, крадёт наше будущее и будущее наших детей. Я – рассерженный кандидат!

– Как Вы думаете, почему 20 мая избиратели должны проголосовать именно за Вас?

– Я представляю тот кишинёвский электорат, который является глубоко – а не в силу обстоятельств! – проевропейским, который выступает безоговорочно против Тандема Плахотнюк–Додон, который является прорумынским и антипутинским, не идя на компромиссы с кандидатами Москвы. Тот электорат, который трижды успешно отстоял кишинёвский бастион во время его штурмов антиевропейскими силами Востока... Повторяю: кроме меня, у этого электората нет ни одного представителя! Я вступил в гонку, чтобы завоевать нашу столицу, потому что я глубоко убеждён в том, что могу представлять именно этот электорат. Благородный, умный, информированный, образованный, электорат, который я уважаю и хочу представлять.

Кроме того, я – единственный кандидат, обладающий достаточной подготовкой, чтобы быть хорошим примаром крупнейшего города республики. Я работал примаром, депутатом, министром, знаком с управлением, умею получать средства для города.

– Назовите три самые важные проблемы Кишинёва, и за сколько времени они могут быть решены?

1. Отсутствие достаточного финансирования для осуществления комплексного проекта развития муниципия.

2. Структурные недостатки инфраструктуры.

3. Отсутствие частных инвестиций в компании для обеспечения хорошо оплачиваемых рабочих мест.

– Какие решения Вы предлагаете для вышеуказанных проблем?

1. Удержание в муниципальном бюджете большей доли от совокупного объёма налогов, уплачиваемых на территории муниципия; использование современных финансовых решений, таких как выпуск муниципальных облигаций; бюджетирование крупных инвестиционных проектов на многолетней основе.

2. Передача мажоритарного пакета акций Кишинёвского международного аэропорта в собственность Муниципального совета; строительство шоссе вместо нынешней железной дороги; строительство новой газовой когенерационной электростанции; разработка Генерального плана транспортной, энергетической и муниципальной инфраструктуры (стратегия долгосрочного развития), который позволил бы осуществлять структурированное финансирование как партнёрам по развитию, так и за счёт муниципальных облигаций; завершение всех крупных инфраструктуных проектов в течение максимум пяти лет.

3. Создание Столичной зоны вокруг города, которая повысила бы уровень урбанизации и позволила примэрии построить Промышленный и Технологический парки для привлечения инвестиций от компаний с высокой добавленной стоимостью.

– Как, на Ваш взгляд, должен быть реализован проект платных парковок?

В Кишинёве, особенно в центральной его части, нам нужно много парковочных мест. В связи с этим необходимо разработать несколько проектов: подземные и наземные проекты, бесплатные парковочные места на муниципальной земле, а также платные парковки.

– Какое решение Вы предлагаете для вывоза мусора из города?

– Завершение комплексной системы управления отходами; раздельный сбор мусора, модернизация полигона для муниципальных отходов с целью его соответствия требованиям, мусороперегрузочные станции для муниципальных отходов, создание реалистичной системы многолетних целей для раздельного сбора и для извлечения упаковки (по основным категориям: стекло, дерево, металл, пластик). В процессе реализации находится совместный проект примэрии Кишинёва с ЕБРР и ЕИБ, стоимостью 25 миллионов евро.

– Насколько важны эти выборы?

– В первую очередь, ставкой является будущее нашего дорогого города Кишинёва. С помощью моей программы – смелой, необычной, но реалистичной, я могу сделать город тем, чего он заслуживает, но чем он никогда не был. Я могу поместить Кишинёв на большую карту европейских городов. Поверьте мне!

Второй ставкой являются парламентские выборы ноября 2018 года. Моя победа в борьбе за примэрию Кишинёва станет гарантией того, что осенью проевропейские силы отстранят Тандем от незаконного руководства этим государством. Вот почему они меня боятся, поэтому они пытаются всеми способами вывести меня из гонки или свести к минимуму. Делать это бесполезно. Я знаю, и все это чувствуют: у меня восходящий тренд, и к моменту выборов мой стабильный рост выведет меня во второй тур. А оттуда – и в примэриию Кишинёва. Выиграв примэрию, мы также получим большинство в парламенте. Тандем должен начинать собирать свои вещи.

„Плахотнюк, ты даже не представляешь, насколько слабым ты становишься!”

– Является ли примэрия трамплином для продвижения в другие должности? Видите ли Вы себя в большой политике?

– Меня интересует примэрия, т. е. интересы и желания граждан Кишинёва. Ради них я буду биться до конца. Я могу это делать, и я знаю, как это делать. Я не боюсь борьбы. Я сражаюсь, я не прячусь. Я строю, а не латаю. Примэрия Кишинёва и граждане этого города – вот моя единственная программа. Остальное меня не интересует. Этот аспект должен быть совершенно ясен.

– Будете ли Вы баллотироваться и на местных выборах в 2019 году?

– Конечно! Потому что одного года мне не хватит, чтобы осуществить мою концепцию и мои проекты.

В избирательном бюллетене Валериу Мунтяну будет значиться под номером 4.

Ранее IPN опубликовало интервью с независимым кандидатом Сильвией Раду, кандидатом от Народной партии Максимом Браила, кандидатом от Партии социалистов Ионом Чебан, кандидатом от Политической партии „Наш Дом – Молдова” Александром Рошко, кандидатом от Национал-либеральной партии Александрой Кан, кандидатом от Партии национального единства Константином Кодряну и кандидатом от политической партии Платформа „Достоинство и правда” Андреем Нэстасе.