Думитру Барбалат: Счетная палата представила пародию на отчет с упором на фотографии

Председатель Счетной палаты Вячеслав Унтилэ представил отчет о работе за 2017 год на заседании парламентской комиссии по бюджету и финансам.

Как такового отчета еще нет. Председатель обещал, что он будет представлен в установленном порядке в сентябре. А то, что выставлено на портале Счетной палаты, - это пародия на отчет ровно на сто страниц.

Из которых 6 страниц - вступительное слово председателя. Текст обильно проиллюстрирован 30 фотографиями, чтобы все могли лицезреть аудиторов высшей категории. Хотя их фото ничего не имеют общего с перформансом и результатами аудита.

Раздел с громким названием «Об аудиторской деятельности палаты за прошлый год» занимает всего три странички (!). Информация скудная, причем говорится, что проверены 304 центральных публичных органа и подчиненных им структур. Но такого количества центральных органов просто нет! У нас всего девять министерств со статусом центральных публичных органов.

Сообщается, что составлено 36 рапортов и принято 32 постановления. Для 133 штатных аудиторов - по три акта за месяц. Великий успех, достигнутый трудом в поте лица! При этом умудрились справиться с тяжелой работой при 133 штатных единицах, в то время как по штатам положено 160. Работали и за того парня.

Сообщается, что аудиторами были высказаны 1450 рекомендаций – по 45 рекомендаций в каждом акте перформанса. Из них проверяемые умудрились исполнить 51 процент. О качестве рекомендаций ничего не сообщается. Ни тех, которые исполнили. Ни тех, которые не исполнили.

Не Счетная палата, а рекомендательная ассамблея.

В так называемом отчете уже нет никаких конкретных данных о выявленных нарушениях, в том числе финансовых. Зато есть классификация действий СП - 16 финансовых проверок и 15 - перформансных.

В некоторые СМИ просочилась информация о том, что выявлено финансовых нарушений совокупно на сумму около одного миллиарда лей.

И если так на самом деле, то в прошлом году был достигнут явный перформанс. Потому как за 2016 год выявили финансовых нарушений в госструктурах на сумму около 21 миллиарда лей. Правда в рапорте перед депутатами цифра 21 стала цифрой 11. За что всем аудиторам СП разрешили доплачивать ежемесячно по 1,5 средних зарплат по экономике «за перформанс». Не жульничество ли это? От таких же жуликов.

Думитру БАРБАЛАТ