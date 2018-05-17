В Молдове станет лучше жить, когда мы узнаем, почему молдаване боятся переработать

В нашей стране появились странные тенденции, которые требуют изучения, но у нас все ограничивается политикой.

В Молдове что ни день, то опрос общественного мнения. Бесконечно опрашивают о политике и политиках, в лучшем случае спросят, в правильном ли направлении движется страна. Не секрет, что все опросы выполняются под заказ. Заказчиками опросов чаще всего выступают политические партии и политики. Им нужны опросы для своих конкретных целей, корыстных и меркантильных. Поэтому вопросы, которые важны для развития страны, они и не думают задавать.

Не проводят таких опросов и государственные органы и общественные организации. А им не мешало бы спросить у наших граждан, как они относятся к работе. Узнать бы, какую часть их жизни составляет работа, интересна ли она им или они рассматривают ее только как источник получения средств к существованию. Какой заработок им больше нравится — небольшой, но стабильный или много зарабатывать, но не иметь каких-либо гарантий. Предпочитают ли они быть наемными работниками или иметь свой собственный бизнес.

Мне кажется, государству, работодателям, как государственным, так и частным, очень важно было бы это знать. К чему-то они могли бы приспособиться, а что-то — изменить — как в своем подходе, так и в подходе работников. В общем, обратная связь нужна для того, чтобы изменить к лучшему рынок рабочей силы Молдовы, и, как результат, улучшить экономику.

Важно, например, понять тенденцию, когда безработные, которым, вроде бы, не на что жить, отказываются от подработки. Попробуй найти мужчин, которые разобьют в доме стену. Не рабочую бригаду, которая хочет работать под ключ, от А до Я, за баснословные деньги, а просто мужчин(-у), который разобьет стену. Не найдешь! Или женщин, которые обои в зале переклеят — за мелочи не берутся!

Попробуй найти няню ребенку! Казалось бы, 5 тысяч леев за 6 часов в день 5 дней в неделю — не так уж плохо. Но попробуй найти желающую поработать! Если найдешь, то это будут уже другие деньги — 7 тысяч леев. Еще она подчеркнет, что готова заниматься только умственным развитием ребенка, а супчик ему сами сварите и одежку сами погладьте, я такими вещами не занимаюсь.

Лично мне кажется, что когда никогда можно и супчик ребенку сварить, и вещи его прогладить, тем более, что, скорее всего, воздастся тем или иным образом. Но у нас предпочитают сидеть без работы и ныть по этому поводу без конца. Переработать боятся! Почему? Вот это хотелось бы узнать. Может, тогда можно было бы что-то изменить.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ