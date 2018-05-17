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Экономика
Молдавские фермеры смогут пользоваться водой из частных озер
17.05.2018

Аграрии получат доступ к воде для ирригации своих участков. Они смогут устанавливать вблизи озер и рек водозаборники, чтобы поливать свои земли. Соответствующее решение приняло накануне правительство. Документ предусматривает санкции для арендаторов озер, которые не позволят фермером пользоваться водой. 

"Мэрии сдают озера в аренду, а сельхозпроизводители не могут использовать воду из водоема. Мы предложили повысить штрафы, иначе мы не можем на них воздействовать", - сказал министр сельского хозяйства и регионального развития Ливиу Волконович. 

Физическим лицам грозит до трех тысяч леев штрафа, юридическим - до 25 тысяч. В то же время, было сокращено количество необходимых документов, чтобы получить разрешение на использование воды в агентствах по защите окружающей среды.


 
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