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Ренато Усатый обещает уйти из политики
17.05.2018

Если представители Политической партии Наша партия проиграют выборы в Бэлць, лидер формирования Ренато Усатый уйдет из молдавской политики.
Объявление было сделано в рамках передачи „Politica Nataliei Morari” на телеканале TV8, передает IPN.

Лидер ППНП утверждает, что в настоящее время рейтинг партии, которую он возглавляет, является намного выше, чем других партий, и если проиграет выборы, это будет означать, что голосование проходило с нарушениями. Кроме того, Ренато Усатый считает, что на данный момент кандидат Николай Григоришин имеет большие шансы выиграть в первом туре новые выборы в муниципии Бэлць. Это случится, если он останется до конца в избирательной гонке. Ренато Усатый не исключает, что кандидат может быть исключен на последней стометровке из избирательной кампании.


 
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