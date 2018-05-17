В Молдове повышаются штрафы для водителей, говорящих по телефону

Автолюбители обязаны следовать правилам превентивного вождения и не отвлекаться от дороги, в том числе, на мобильные телефоны и другие гаджеты, за исключением беспроводных и интегрированных в автомобиль.

Пользоваться гаджетами можно только для использования GPS и звонков в экстренные службы. Штраф за первое нарушение — 600-1200 леев и 3 штрафных балла. Следующие нарушения новых правил планируют наказывать штрафом до 3000 леев и шестью штрафными баллами, передает actualitati.md

Новые изменения в ПДД коснутся и велосипедистов, водителей гужевых повозок и пешеходов с ручными тележками.