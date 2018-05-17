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Авто
В Молдове повышаются штрафы для водителей, говорящих по телефону
17.05.2018

Автолюбители обязаны следовать правилам превентивного вождения и не отвлекаться от дороги, в том числе, на мобильные телефоны и другие гаджеты, за исключением беспроводных и интегрированных в автомобиль.

Пользоваться гаджетами можно только для использования  GPS  и  звонков  в экстренные службы. Штраф за первое нарушение — 600-1200 леев  и 3 штрафных балла. Следующие нарушения новых правил планируют  наказывать штрафом до 3000  леев и шестью штрафными баллами, передает actualitati.md

Новые изменения в ПДД коснутся и велосипедистов, водителей гужевых повозок и пешеходов с ручными тележками.


 
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