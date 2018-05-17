Хотиняну и другие собираются «оперировать» прессу

Елена ЗАМУРА, Николай МЕНЮК

Правительство одобрило проект национальной концепции развития СМИ на 2018-2025 годы. Его начали писать после событий прошлого года, когда с кишиневских улиц выдавили киоски прессы. Возмущенные руководители газет обратились с коллективным письмом в парламент, правительство и столичную мэрию, требуя обеспечить право читателей на информацию. Не помогло, киоски убрали. Однако с руководителями СМИ встретился председатель парламента Андриан Канду и сообщил, что для решения проблем СМИ будет создана специальная парламентская комиссия, которая разработает меры поддержки.

Один из плодов работы комиссии – проект, авторами которого являются: спикер Андриан Канду; председатель парламентской комиссии по культуре, науке, молодежи, спорта и СМИ, хирург по специальности Владимир Хотиняну; член той же комиссии Корнелиу Михалаке, бывший председатель КСТР, проработавший в этой должности менее года.

В информативной ноте к законопроекту сообщается: «Концепция, обещанная Европе еще в 2009 году, разработана с целью внедрения европейских принципов и стандартов в деятельность масс-медиа при поддержке общего проекта Европейского союза и Совета Европы "Продвижение свободы и плюрализма масс-медиа в Республике Молдова”». Но настораживает уже то, какие проблемы в концепции объявлены приоритетными. Ничего общего с европейским подходом это не имеет.

Вот что пишут парламентские хирурги: «При отсутствии общих взглядов СМИ действовали и действуют в условиях, представляющих большую угрозу для всего общества, а именно: чрезмерная концентрация средств массовой информации в столице, что наносит ущерб информированию сельского населения; нашествие на национальный медийный рынок иностранных СМИ, большая часть которых подрывает законные интересы страны; нелояльная конкуренция, в особенности по отношению к местным и региональным масс-медиа и т.д.».

С чего бы это у СМИ должны быть «общие взгляды»? Какую угрозу несет распространение общенациональных масс-медиа в регионах? О каком нашествии иностранных СМИ можно говорить в Молдове, где прекращена трансляция российских программ, а зарубежные печатные издания на 80 процентов представлены женскими журналами типа «Лизы» и «Бабушкиных советов»? Но при этом практически вся местная пресса открыто финансируется из-за рубежа – вот о чем нужно говорить.

На девяти страницах законопроекта много и пафосно рассуждают о свободе слова, праве на информацию, плюрализме и о прочих европейских атрибутах – «фундаменте демократического общества». Говорится о внедрении профессиональных стандартов в деятельность СМИ и журналистов, повышении профессионального уровня работников СМИ и в целом о намерении поднять качество молдавской журналистики. Все это рождает недоумение. Потому что даже упоминания о главных вопросах, которые реально тревожат издателей, в документе нет.

У газет давно уже огромные проблемы с распространением. Основной организатор доставки газет и журналов – ГП «Poşta Moldovei» - считает эту функцию второстепенной: гораздо интереснее дублировать банки, принимая коммунальные и иные платежи и денежные переводы. В Кишиневе по системе частного распространения прессы нанесли тяжелый удар, уничтожив киоски на центральных улицах. А ведь такие киоски есть во всех иностранных столицах! О том, как государство будет регулировать эти вопросы, в концепции ни слова. Про киоски, с которых все началось, напрочь забыли.

Вторая (а, скорее, первая по значимости) проблема – государственные дотации СМИ. По европейским стандартам, субсидии должны предоставляться печатным изданиям вне зависимости от позиций издания во имя разнообразия. Нужны не только субсидии - нужен закон, который будет регламентировать справедливое и объективное распределение средств, доступных всем изданиям, распределяемых независимым органом на основе честных и объективных критериев.

Но депутаты и не собирались ставить вопрос о финансировании СМИ. Никак не поддерживая прессу, они, тем не менее, собираются максимально контролировать ее. Роль «министерства правды» отводится общенациональному совету, который правительство должно создать в течение трех месяцев после публикации закона о концепции. Совет будет вырабатывать правила игры на рынке масс-медиа. Предполагается создать в центре и регионах и другие контролирующие структуры с правом наказывать нарушителей. Особый орган будет следить за соблюдением журналистами деонтологического кодекса, вынося деонтологические оценки (это называется «этика долга»).

Все это – проявление возмутительного неравенства в подходах к экономическим агентам. В Молдове нет обязательных стандартов качества для каких бы то ни было товаров, даже имеющих социальную значимость. В нашем законодательстве все стандарты носят рекомендательный характер. Почему же стандарты для производителей такого товара, как газета или телепрограмма, должны быть обязательными? Потому что газета - особый товар? Если это так - пусть государство и относится к ней как к особому товару. Но из концепции видно, что такого отношения нет.

Более того, известно, кто и как может оценить качество кефира, тапочек или цемента. Но кто и по каким критериям будет оценивать работу журналистов? Кто будет штрафовать - люди, не написавшие в своей жизни ни одной строчки и понятия не имеющие, как найти деньги на выпуск газеты? Такие, как Хотиняну, которого «Молдавские ведомости» неоднократно изобличали в незаконной медицинской практике, повлекшей за собой смерть пациентов?

Нет в концепции и упоминания о такой проблеме СМИ, как авторское право. Редакции тратят средства на производство материалов, которые потом бесплатно и без разрешения заимствуют и используют по своему усмотрению сайты-агрегаторы контента. Судиться с ними по общей практике других экономических агентов невозможно: сайт может находиться где угодно, найти его администраторов нереально. Никаких упоминаний о регламентировании работы электронных СМИ в концепции нет – да и что об этом знает Хотиняну?

Зато Канду, Хотиняну и Михалаке очень озабочены качеством журналистики, ее профессиональным уровнем. В документе говорится о создании постоянных центров повышения квалификации работников СМИ, которые придется проходить в обязательном порядке. То есть из журналистов, как сейчас из учителей, будут выбивать деньги в качестве оплаты за учебу. Вместо того, чтобы давать дотации СМИ, редакции заставят платить бюджету больше – вносить не только налоги, но и плату за обучение персонала, штрафы за нарушение "этики долга"!

Еще будут созданы профессиональные ассоциации на национальном, региональном и местном уровнях. За деятельностью этих структур будут следить другие структуры, с еще большими полномочиями. Но разве в Европе общественные организации создаются по приказу свыше? И кто эти организации будет финансировать?

Внедрять концепцию будут в два этапа. В 2018-2020 годах разработают законодательно-нормативную базу и создадут надзирающие структуры, в 2020-2025-м, видимо, уже начнут карать. На создание всей этой машинерии, как указано в документе, пойдут средства из госбюджета, от частных внутренних и внешних инвесторов и партнеров по развитию. То есть финансирование СМИ из-за рубежа «партнерами» изначально заложили в концепцию! Все деньги, которые запланировано потратить на проект, пойдут не редакциям на развитие, а в карманы чиновникам-надзирателям. В итоге власть создаст себе множество инструментов, которые дадут возможность контролировать печатную прессу, как уже контролируются радио и телевидение.

Депутаты, пекущиеся о СМИ, даже не представили проект на общественное обсуждение. Что же будет дальше? В 2015 году в Румынии тоже была выдвинута инициатива сфабриковать структуру по надзору за СМИ. Тогда журналистское сообщество предложило: если авторы идеи слетают на Марс и вернутся оттуда живыми - пусть принимают и такой закон.