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Красносельский: Никто к политическому урегулированию пока не готов
17.05.2018

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский убежден, что ни о каком политическом урегулировании конфликта с Кишиневом сейчас говорить не приходится.

По его словам, цель Молдовы поглотить неподконтрольный ей регион, в этих условиях Тирасполь продолжает держать курс на независимость и международное признание, передает eadaily.com

«Нельзя говорить о каком-либо политическом урегулировании. Никто к этому не готов. У нас есть четкий курс на независимость, признание и на последующую интеграцию с Россией. Это выбор народа, который высказан на референдуме и закреплен в Конституции», — подчеркнул Красносельский, выступая перед совещательным собранием первых приднестровских депутатов.

Он подчеркнул, что он, как глава региона, не имеет права нарушать ни Конституцию, ни законы, а обязан быть их проводником: «Поэтому говорить о каком-либо политическом статусе я не имею права». «Когда народ выскажется по-другому, либо когда будет изменено законодательство, тогда, может быть, и президент будет иметь на это право», — добавил он.

«В Молдове в 2005 году принят закон о нашем статусе, где уготована участь некой резервации без атрибутов государственности — флага, герба, гимна. Этот закон не отменен, и партия социалистов, которая представлена в парламенте, не собирается его менять или инициировать его изменения. Поэтому все понятно в этом вопросе», — заключил Вадим Красносельский.


 
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