Лянкэ взялся за проблемы национальной безопасности

Определение решений вызовов региональной и национальной безопасности может осуществляться только благодаря всецелому сотрудничеству властей Республики Молдова с партнерами евроатлантического пространства.

Об этом заявил вице-премьер по европейской интеграции Юрие Лянкэ на официальной встрече с представителями Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Дискуссии были посвящены устойчивости Республики Молдова в том, что касается реагирования на гибридные и условные угрозы, перспективам урегулирования приднестровского конфликта и отношениям Кишинева и Лондона в контексте намеченного выхода Великобритании из ЕС в 2019 году.

Кроме того, вице-премьер Юрие Лянкэ ходатайствовал о получении стипендий для граждан Республики Молдова в Королевском объединенном институте оборонных исследований.