Богдан Цырдя: Все кандидатуры «Нашей Партии» согласовывались с ДПМ

Богдан Цырдя развенчивает миф об отсутствии связи между «Нашей Партией» и ДПМ. В своем блоге политолог утверждает, что кандидаты в мэры от НП как в 2015, так и в нынешнем году согласовывались с демократами. Более того, Цырдя указывает на родственные связи между некоторыми членами того и другого формирования и, как следствие, отсутствие конфронтаций.

По словам Богдана Цырди, за примерами далеко ходить не нужно, взять хотя бы кандидата в мэры города Бельцы от «Нашей партии» Николая Григоришина.

«Григоришин – кум Андрея Чёрного, бывшего директора бельцкого ЖКХ. Так вот Андрей Чёрный – правая рука Владимира Витюка, вице-председателя ДПМ, вице-спикера парламента! Получается, что Григоришин из «Нашей Партии» борется со своим кумом из ДПМ?

На столичных выборах мэра 2015 года кандидатом от «НП» шёл её вице-председатель Илиан Кашу. Его супруга, Лариса Маноле, тоже боролась с ДПМ и с Плахотнюком, будучи советником в молдавском посольстве в Австрии! Понимаете, о чём речь? Все кандидатуры «НП» согласовывались с ДПМ!

В 2014 году по спискам партии Усатого под пятым номером шёл Валентин Визант, нанаш другого вице-председателя ДПМ – депутата Сергея Сырбу! И, о боже, Визант – бизнес-партнёр кандидата Демпартии в Кишинёве Сильвии Раду! Какое совпадение, не так ли? Они оба с 2015 года совладельцы фирмы Gate for Capital Limited», - пишет политолог.

Также Богдан Цырдя утверждает, что «Р. Усатый давно пытался помириться с В. Плахотнюком. Обзванивал его людей, предлагал «решить проблемы» в России, просил разрешить ему вернуться, чтобы добить ПСРМ и Игоря Додона. Учитывая огромнейшее желание Запада уничтожить единственную пророссийскую и евразийскую силу в Молдове, предложением Р. Усатого заинтересовались». А 13 мая адвокат лидера «Нашей Партии» Анатол Истрати в эфире телеканала БТВ заявил, что Ренато Усатый может вернуться в Молдову, если решением суда аннулируют мандат на его арест.

«Вспоминается возвращение лидера «НП» в 2015 году аккурат под местные выборы. Его даже арестовать пришлось на два дня, чтобы рейтинг раскрутить и тут же отпустить! У вас есть ещё вопросы?!», - заключает политолог.