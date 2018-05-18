Ироничный смех еврокомиссара вызвала инициатива Филипа «пропихнуть» Молдову в ЕС вместо Великобритании

Предложение Павла Филипа заменить Brexit на Moldin рассмешило Корину Крецу.

Премьер-министр предложил альтернативу Brexit в виде Moldin. Заявление прозвучало сегодня, 27 мая, на совместной пресс-конференции Филипа и европейского комиссара по региональной политике Корины Крецу.

Румынский политик затронула тему выхода из ЕС Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Филип отреагировал высокопарным заявлением о готовности занять место Великобритании.

- Что касается Brexit, мы готовы предложить Moldin и занять 28-е место в Европейском Союзе. Мы не уверены, что мы будем такими же крупными налогоплательщиками, как Великобритания, но потребителями мы будем, - заявил Филип и сам же рассмеялся от своей заносчивости.

У Корины Крецу пафосное заявление Филипа вызвало ироничный смешок. Комментировать его она не стала. Известно, что в теоретических планах расширения Евросоюза присутствуют балканские страны - Сербия, Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Македония. А Украину, Грузию и Молдову, несмотря на желания некоторых политических деятелей, в план не включили.