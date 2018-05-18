Счетная палата провела аудит в Агентстве по туризму

Агентство по туризму зарегистрировало положительную динамику в качестве органа публичного управления в области продвижения имиджа Молдовы как привлекательного туристического направления. Такие выводы Счетной палаты содержатся в аудиторском отчете, представленном в четверг, 17 мая, на открытом заседании. В 2017 году туристические агентства и туроператоры оказали туристические услуги для 285 тыс. туристов и экскурсантов, увеличившись на 21,7% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, Всемирная организация туризма определила Республику Молдова на пятом месте в мире как страна, которая фиксирует самый быстрый рост числа туристов, передает IPN.

Еще одно указанное достижение касается проведения в Кишиневе Заседания Европейской комиссии по туризму Всемирной туристской организации. В заседании приняли участие свыше 40 министров и руководителей туристических органов Европы и весь штаб Всемирной туристской организации. Республике Молдова было присвоено звание Мировой столицы винного туризма 2018 года.

Кроме того, было создано портфолио туристических брендов, которое внесло вклад в укрепление имиджа Республики Молдова на международном уровне. Для поддержания положительной динамики, согласно Счетной палаты, требуется обеспечение стратегического управления брендами, который не ограничился бы только созданием портфолио брендов, но и дальнейшим управлением, путем укрепления мониторинга использования брендов третьими сторонами, постоянного пересмотра правил брендинга.

Счетная Палата выявила и ряд рисков в данной области. Среди них, отсутствие регистра туристических достопримечательностей, что создает предпосылки для упущенных экономических возможностей и снижает возможности для развития отрасли. СП отмечает и ненадлежащее управление портфолио национальных брендов, так как оно не зарегистрировано в бухгалтерском учете и не проведены мероприятия, необходимые для мониторинга и контроля законности использования брендов третьими сторонами, что создает повышенный риск незаконного использования товарных знаков достопримечательностей и возможного вреда для имиджа страны.

Агентства по туризму управляло к концу 2017 года имуществом, оцененным в 1,2 млн. леев. По данным аудиторов, внутренний контроль, созданный в рамках агентства, был низким и фрагментированным, что обусловило некоторые недостатки финансового менеджмента, а также некоторые несоответствия в управлении публичных ресурсов. Агентство сделало неадекватную классификацию основных средств в количестве 179 единиц. Они не были зарегистрированы на отдельных счетах, в общей сумме 110 тыс. леев (9% от общего объема активов). Не были списаны в бухгалтерском учете и два видеоклипа по продвижению имиджа страны как туристическое назначение, стоимостью 109 тыс. леев и др.

Помимо несоответствиях в бухгалтерском учете, аудит выявил несоответствующее применение некоторых положений нормативной базы и необоснованные расходы. Например, ненадлежащее применение законодательства, связанного с оплатой труда персонала, работающего с правом на доступ к государственной тайне, обусловило нерегламентированные расходы на общую сумму около 22 тыс. леев.

Генеральный директор Агентства по туризму Станислав Русу сказал, что ведомство работает уже полтора года и в этот период внимание было сосредоточено на продвижении Республики Молдова как страны туристического назначения, на привлечение большего числа туристов и создание туристических маршрутов, развитие сельского туризма. Директор выразил твердую уверенность в том, что Молдова может стать страной, которая могла бы привлечь большое количество туристов, даже если не имеет таких музеев, как в других странах. Естественность, гостеприимство людей и традиции могут служить элементами притяжения туристов. Что касается недостатков, выявленных в бухгалтерском учете, в регистрации имущества, Станислав Русу признал их, сказав, что некоторые были уже исправлены с помощью аудиторской группы, над другими ведется работа. Агентство по туризму сливается с MIEPO и будет сформирована новая структура при правительстве: Агентство инвестиций. Поэтому цели будут выше, так же как возможности для их реализации.