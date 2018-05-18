КСТР на них нет: В "Кишинэу" на раскопках на Пушкинской горке нашли "Kischineff"

На девятый день археологи обнаружили керамику со странной надписью

На самом деле, находка, обнаруженная сегодня, на девятый день раскопок на Пушкинской горке, - скорее, привет из прошлого.

- Это фрагмент черепицы, выпущенной немцами, в XIX, скорее всего, веке - поясняет доктор истории Марк Ткачук, под руководством которого проходят раскопки. – Никакой ценности эта находка не представляет.

Кроме привета из прошлого находка намекает на то, что писали слово «Кишинев» по-разному. Но это был точно не «Кишинэу».

Несмотря на эту не принесшую славы и признания волонтерам, участвующим в раскопках, черепицу, дело продвигается.

Вот что написал Марк Ткачук в соцсетях: «Пушкинская горка. Раскоп Nr.1. День восьмой. У подножия горы, засыпанной остатками снесенных сооружений XIX-XX вв, появляются следы срытого слоя XVI века. Порой достучаться до небес легче, чем до преисподней молдавского средневековья».

До этого Марк Ткачук сообщал, что проявились следы заброшенных рвов в стенках раскопа. Один тянется с юга на север. Другой рассмотрели на старой немецкой аэрофотосъемке 1944-го года. «Все, что было выше, снесено в конце сороковых годов прошлого века. И все это - снесённое - мы пытаемся вытащить со дна склона "Пушкинской горки", - сообщил Марк Ткачук в соцсетях.

Скорее всего, ждать сенсационных находок осталось недолго.

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