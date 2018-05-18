Борцы и «борцыцы» молдавской политики: Как молдавские политики променяли здравый смысл на... серпы, молоты и европейские флаги

Борются они с властью борются, а жизнь не улучшается

Я ничего не скажу о предстоящих выборах, ни слова о кандидатах и их предложениях, позициях и обещаниях. Почему, знаете? Очень просто: самое интересное сейчас в политической жизни связано не с самими кандидатами, а с выборами в целом. А если конкретизировать — с вечными «борцами за справедливость», которые всякий раз активизируются в преддверии голосования.

Расскажу два эпизода. Не так давно экс-министр просвещения Майя Санду призвала граждан пойти на выборы, чтобы не допустить прихода к власти фаворитов этой гонки. У меня только один вопрос: какое место в ее политической борьбе занимают сами кишиневцы? Не Майя Санду ли призывала бойкотировать референдум по отставке Дорина Киртоакэ? Ведь к чему мог привести референдум? К тем же самым выборам. Так в чем разница? Что изменилось с тех пор? Да ничего...

И другой эпизод. Не так давно на страничке моего знакомого в социальных сетях случился спор: тот попросил одного из кандидатов смыть со стены соседнего дома граффити, которое тот (или его соратники) нанесли пару лет назад. И знаете, какое прозвучало предложение? Заменить одно граффити другим — более, скажем так, острым по отношению к «режиму».

Как и Майя Санду, эти люди позиционируют себя как «борцов с властью». Но лично я замечаю банально деструктивные методы. Ну вот был референдум — выиграли бы кишиневцы. Не было бы надписи — тоже выиграли бы кишиневцы, ведь нераскрашенные стены выглядят куда опрятнее размалеванных.

Мне как-то врезалась в память одна фраза Бегбедера: «Человек, не склонный бороться за то, чего ему хочется, не достоин того, чего ему хочется». И это очень точно характеризует всех наших «борцов с режимом». Люди этой категории, или, я бы даже сказал «субкультуры», создали собственную тусовку, обменивающуюся лайками и репостами в социальных сетях. А когда эти методы были не столь популярны, - да, были надписи на стенах. У нас на стене один парень во дворе «справедливость» как-то писал, присовокупив изображение серпа и молота. А еще за «коммуналку» не платил, мусор складировал. Не знаю, где она — справедливость, но уж точно не в узком и захламленном коридоре, где можно найти было карту Грузинской ССР и томик из собрания сочинений Ленина.

Приземленнее надо и, как минимум, думать об окружающих. И будет вам и «европейский Кишинев», и справедливость.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ