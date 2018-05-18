Президент Додон встретился с группой Королевского колледжа из Соединенного Королевства Великобритании

Президент Молдовы Игорь Додон сообщает на своей странице Facxebook:

- Встретился с группой участников курса Королевского колледжа оборонных исследований из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В состав группы вошли представители Великобритании, Саудовской Аравии, США, Катара, Нигерии, Бангладеш, Японии, Индии и других стран.

Провели искреннюю беседу по многочисленным вопросам, связанным с вызовами, с которыми сталкивается Молдова на внутренней и внешней арене, а также перспективы развития нашей страны.

Выразил озабоченность в связи с неспособностью великих держав достичь согласия в вопросах соблюдения взаимных интересов, в то время как первыми от подобного рода разногласий страдают менее развитые страны и даже целые регионы.

Я отметил заинтересованность Республики Молдова в проведении гармоничной и взвешенной внешней политики, без вовлечения в противостояние между Востоком и Западом. Мы намерены укреплять свой статус постоянного нейтралитета, провозглашенного Конституцией Республики Молдова, и добиваться его признания на международном уровне по примеру таких стран, как Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Мальта и другие.

Выразил уверенность в том, что статус постоянного нейтралитета является важным фактором стабильного развития страны, а также мирного урегулирования приднестровского конфликта.

Отмечу, что Королевский колледж оборонных исследований (создан в 1927 году) является известным учреждением, специализирующимся на подготовке стратегических лидеров и аналитиков. Колледж входит в состав Королевской академии обороны и проводит постуниверситетский курс в области международных стратегических исследований.