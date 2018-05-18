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Майя Санду: На парламентских выборах не будет независимых кандидатов
18.05.2018

На парламентских выборах в текущем году не будет никаких независимых кандидатов. В депутаты будут баллотироваться по одномандатным округам любо люди из блока ПДС-ППДП вместе с гражданским обществом, либо из „блока коррумпированных”, то есть со стороны ДПМ и ПСРМ. Об этом заявила лидер Партии действия и солидарности Майя Санду в рамках передачи „Politica Nataliei Morari” на телеканале TV8, передает IPN.

Майя Санду утверждает, что позаботится о том, чтобы это сообщение было услышано и понято всеми избирателями. „Не может власть оставаться на своем месте, если народ не поддерживает ее. Мы не должны позволить им остаться у власти вопреки воле народа”, - сказала лидер ПДС. По ее словам, в Молдове есть очень много людей, которые недовольны нынешней властью.

Майя Санду утверждает, что в обществе установился некий страх, вызванный поведением властей. „Демократической партии удалось за эти два года внушить обществу это состояние страха, которое на президентских выборах не было таким сильным”, - заявила политик.


 
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