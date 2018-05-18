Кандидаты ПСРМ и ППДП предлагают решения для проблем в системе образования

Кандидаты на должность генерального примара муниципия Кишинэу от Партии социалистов и Партии „Платформа достоинство и правда” предлагают обеспечение жильем молодых работников в сфере образования и строительство новых детских садов, чтобы решить проблемы системы образования, передает IPN.

Кандидат ППДП Андрей Нэстасе говорит, что намерен открыть новые детские сады и группы в дошкольных учреждениях в партнерстве с бизнесом. „Это будет дружественное партнерство. Мы сделаем так, чтобы те, кто строит большие торговые центры, позаботились и о том, чтобы рядом с ними были построены другие места для школьников и дошкольников”, - заявил Андрей Нэстасе в рамках дебатов на телеканале ProTV Chişinău. Кроме того, кандидат намерен создать ежегодный фонд более чем на 45 миллионов для поддержки педагогических кадров. „Мы сделаем образование приоритетной областью”, - добавил политик.

Кандидат от ПСРМ Ион Чебан считает, что есть несколько сложных проблем в системе образования: чрезмерная бюрократизация системы, слабая оплата труда, оснащение зданий и доступ к дошкольным и школьным учреждениям. Для работников детских садов, отметил Ион Чебан, необходимо сохранить доплату к заработной плате. Для молодых специалистов в образовании кандидат ПСРМ предлагает компенсацию платы за аренду жилья или предоставление жилья.

Новые выборы в муниципии Кишинэу состоятся в воскресенье, 20 мая.