Додон: "Молдова - нейтральная страна и она не будет частью военного блока"

Президент Игорь Додон заявил, что "Молдова - нейтральная страна и она не будет частью военного блока". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он сказал в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Нам неинтересно и мы не будем - а это мнение большинства граждан - становиться частью какого-либо военного блока. Это принципиальная позиция, которую поддерживают большинство молдаван", - подчеркнул Додон.

По его мнению, "открытие в Кишиневе офиса НАТО по информированию связано именно с этим".

"Они понимают, что народ Молдовы эту идею не поддерживает, и пытаются через свой офис поменять общественное мнение. Думаю, у них в краткосрочной перспективе ничего не получится. А в среднесрочной - напомню, я всегда выступал против офиса НАТО в Кишиневе. Есть большая вероятность, что после парламентских выборов в конце 2018 г. офис альянса будет закрыт", - сказал президент, который год назад, говорил, что не допустит открытия Бюро по связям НАТО в Кишиневе.

Он считает, что активность блока в регионе связана с тем, что "им нужно как можно ближе подобраться к границам РФ".

"Но я не могу допустить, чтобы наших граждан и нашу страну использовали как пушечное мясо в геополитических противостояниях. Поэтому мы как нейтральная страна должны дружить со всеми - и с Западом, и с Востоком. И ни в коем случае не должны играть на чьей-то стороне против кого-то. А значит, Молдова будет исходить из своих национальных интересов. Это моя принципиальная позиция, которая не менялась, и не будет меняться", - подчеркнул Додон.

Отвечая на вопрос "о выводе российских миротворцев из Молдовы", он сказал, что "этот вопрос поднимается в большей степени из-за интересов отдельных групп, в связи с внутриполитическими раскладами в преддверии предстоящих выборов в стране".

"К этим заявлениям нужно относиться именно так. Реальных оснований для вывода российских миротворцев из региона я не вижу", - заявил Додон.

Ранее, председатель парламента Андриан Канду подчеркивал, что в вопросе вывода российских войск преднамеренно смещаются акценты: молдавские власти говорят о выводе незаконно находящейся в Приднестровье Оперативной группы российских войск, а не о миротворческих силах. На это правительство обращало внимание и в своем обращении к ООН, предлагая включить этот вопрос в повестку дня одного из заседаний Генеральной ассамблее ООН.