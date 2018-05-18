Интересные факты о кофеине

Большинство людей на планете неизбежно пили чай или кофе. Но почему мы чувствуем такую бодрость после очередной чашки?

Все из-за содержания кофеина – натурального алкалоида, необходимого растениям для защиты от вредителей. Но человек способен употреблять кофеин без особого вреда для своего здоровья. Давайте узнаем о всех плюсах и минусах кофеина подробнее.

Кофеин:

1.Впервые выделен из кофе в 1820 году. С тех пор он стал выбором миллионов людей, которые употребляют его, как в напитках, так и в лекарственных препаратах.

2.Химическое название кофеина – 1,3,7-триметилксантил.

3.Является естественным алкалоидом более чем в 60-ти растениях. Наиболее распространен в кофейных зернах, листьях чая, плодах гуараны, листьях матэ и орехах кола.

4.американцы – самая кофепьющая нация. Более 90% американцев пьют кофе каждый день.

5.Кофеин экстрагируют под давлением из растительного сырья в виде порошка.

6.Блокирует аденозиновые рецепторы, тем самым нарушая сон.

7.Кофеин временно увеличивает способности к восприятию, а также повышает умственные способности: обучение, память, рефлексы, ясность мысли и др.

8.Кофеин является наркотиком. Он воздействует на некоторые части мозга, как кокаин, героин, амфитамины или марихуана. Но намного слабее.

9.Отрицательные последствия употребления кофеина проявляются в таких являениях как:

Бессонница – следствие перевозбуждения мозга

Диуретическое действие станет причиной частых походов в туалет

Понос, как следствие ускоренного пищеварения

10.Кофеин запрещен Олимпийским комитетом на официальном уровне, являясь допингом для спортсменов.

11.Кофеин всасывается из желудочно-кишечного тракта в течение 45 минут. Действие кофеина продлится около 3 часов.

12.Примерно 12000 тонн кофеина потребляется следующим образом:

54% потребляется через кофе;

43% потребляется через чай;

3% – еда и прочее.

13.Увеличивает уровень дофамина (один из гормонов счастья), тем самым вызывая ощущение бодрости.

14.Кофеин вызывает зависимость. Ее симптомы проявляются спустя 12 -24 часа с момента последнего принятия и дляться до 9 дней.

15.Гитлера в последние дни войны держали на смеси кофеина и глюкозы для поддержания сил.

Содержание кофеина

90 – 200 мг – в одной чашечке кофе-экспресс

150 – 300 мг – в одной чашке кофе по-американски

70 – 80 мг – в одной чашке каппучино

40-100 мг – в одной чашке растворимого кофе

100 мг – в одной чашке какао

40 – 50 мг – в одной чашке чая

20 – 30 мг – в одной чашке зелёного чая

80 мг – в 100 гр. шоколада

65 мг – в 1 литре Кока-колы

100 – 350 мг – в 1 литре энергетического напитка

Суточная норма кофеина составляет около 150 мг.