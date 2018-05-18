Интересные факты о кофеине

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Здоровье
Большинство людей на планете неизбежно пили чай или кофе. Но почему мы чувствуем такую бодрость после очередной чашки?
Все из-за содержания кофеина – натурального алкалоида, необходимого растениям для защиты от вредителей. Но человек способен употреблять кофеин без особого вреда для своего здоровья. Давайте узнаем о всех плюсах и минусах кофеина подробнее.
Кофеин:
1.Впервые выделен из кофе в 1820 году. С тех пор он стал выбором миллионов людей, которые употребляют его, как в напитках, так и в лекарственных препаратах.
2.Химическое название кофеина – 1,3,7-триметилксантил.
3.Является естественным алкалоидом более чем в 60-ти растениях. Наиболее распространен в кофейных зернах, листьях чая, плодах гуараны, листьях матэ и орехах кола.
4.американцы – самая кофепьющая нация. Более 90% американцев пьют кофе каждый день.
5.Кофеин экстрагируют под давлением из растительного сырья в виде порошка.
6.Блокирует аденозиновые рецепторы, тем самым нарушая сон.
7.Кофеин временно увеличивает способности к восприятию, а также повышает умственные способности: обучение, память, рефлексы, ясность мысли и др.
8.Кофеин является наркотиком. Он воздействует на некоторые части мозга, как кокаин, героин, амфитамины или марихуана. Но намного слабее.
9.Отрицательные последствия употребления кофеина проявляются в таких являениях как:
10.Кофеин запрещен Олимпийским комитетом на официальном уровне, являясь допингом для спортсменов.
11.Кофеин всасывается из желудочно-кишечного тракта в течение 45 минут. Действие кофеина продлится около 3 часов.
12.Примерно 12000 тонн кофеина потребляется следующим образом:
13.Увеличивает уровень дофамина (один из гормонов счастья), тем самым вызывая ощущение бодрости.
14.Кофеин вызывает зависимость. Ее симптомы проявляются спустя 12 -24 часа с момента последнего принятия и дляться до 9 дней.
15.Гитлера в последние дни войны держали на смеси кофеина и глюкозы для поддержания сил.
Содержание кофеина
Суточная норма кофеина составляет около 150 мг.
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