Exdrupo: Мы отремонтируем все дворы

Сейчас в столице идет ремонт нескольких дворов жилых многоэтажек. Более ста рабочих Exdrupo и 60 машин заняты на асфальтировании дворов в пяти секторах Кишинева.

Во дворе на Ботанике рабочие провели ямочный ремонт.

«Мы удалили первый слой, хорошо все прочистили, наложили другой слой асфальта толщиной пять сантиметров, раскатали его катком».

«Первый слой со связующим составом, затем второй – тонкий слой».

Жильцы довольны результатом этих работ.

«Было ужасно. Раньше сюда невозможно было въезжать на машине, можно было остаться без колес».

«Я сломал машину, а сейчас благодарен им за то, что они делают, потому что я проезжаю здесь каждый день».

И во дворе в центре столицы работа идет полным ходом.

«До сих пор мы успели положить слой гравия и асфальтобетонный слой где-то на площади около 500 квадратных метров, и мы будем работать до тех пор, пока мы не закончим работы», – отметил глава Exdrupo сектора Центр Анатолий Филимон.

«Очень хорошо, приятно, можно ходить. Было очень плохо: ямы, грязь, лужи».

«Конечно, хорошо, и ребенок может нормально ходить, и есть место для парковки машин».

«Мы начали с многоквартирных домов, в каждом секторе по одному двору. Есть дворы, где требуется срочный ремонт, потому что асфальт находится в довольно деградированном состоянии. Мы отремонтируем все дворы» – заявил директор Exdrupo Адриан Болдуреску.

На ремонт столичных улиц было выделено 85 млн леев.