Exdrupo: Мы отремонтируем все дворы

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Экономика
Сейчас в столице идет ремонт нескольких дворов жилых многоэтажек. Более ста рабочих Exdrupo и 60 машин заняты на асфальтировании дворов в пяти секторах Кишинева.
«Мы удалили первый слой, хорошо все прочистили, наложили другой слой асфальта толщиной пять сантиметров, раскатали его катком».
«Первый слой со связующим составом, затем второй – тонкий слой».
Жильцы довольны результатом этих работ.
«Было ужасно. Раньше сюда невозможно было въезжать на машине, можно было остаться без колес».
«Я сломал машину, а сейчас благодарен им за то, что они делают, потому что я проезжаю здесь каждый день».
И во дворе в центре столицы работа идет полным ходом.
«До сих пор мы успели положить слой гравия и асфальтобетонный слой где-то на площади около 500 квадратных метров, и мы будем работать до тех пор, пока мы не закончим работы», – отметил глава Exdrupo сектора Центр Анатолий Филимон.
«Очень хорошо, приятно, можно ходить. Было очень плохо: ямы, грязь, лужи».
«Конечно, хорошо, и ребенок может нормально ходить, и есть место для парковки машин».
«Мы начали с многоквартирных домов, в каждом секторе по одному двору. Есть дворы, где требуется срочный ремонт, потому что асфальт находится в довольно деградированном состоянии. Мы отремонтируем все дворы» – заявил директор Exdrupo Адриан Болдуреску.
На ремонт столичных улиц было выделено 85 млн леев.
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