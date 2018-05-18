Миллион деревьев, вокзал на Бычке и “библия” Кишинёва. Что обещают кандидаты в генпримары

Ксения Флоря

Уже в это воскресенье состоится первый тур выборов в мэры молдавской столицы. Мы продолжаем знакомить наших читателей с предвыборными платформами кандидатов. (Первая часть публикации – 16.05.2018).

№7 Виктор Стрэтилэ, кандидат от Экологической партии зелёных

Несмотря на почти 27 лет независимости Молдовы, на выборах любого уровня у нас обязательно найдётся кандидат, упоминающий о “советском наследии” и своей решимости беспощадно с ним бороться. В нынешней избирательной гонке таким кандидатом стал выдвиженец Экологической партии зелёных Виктор Стрэтилэ. “Изменение советской системы управления муниципия Кишинёв на современную европейскую”, - с таких слов начинается его предвыборная программа.

Бороться с советским управленческим наследием кандидат от “зелёных” собирается посредством оптимизации структуры мэрии и подведомственных подразделений, сокращения расходов на содержание административного аппарата, обращения к передовому зарубежному опыту, создания при горадминистрации специального консультативного органа, в который войдут бывшие мэры, специалисты различных направлений, представители гражданского общества и национальных меньшинств, а также путём назначения вице-мэров, преторов и начальников управлений исключительно на конкурсной основе.

Заседания муниципального совета Виктор Стрэтилэ хочет сделать еженедельными - чтобы оперативно решать городские проблемы и избегать чрезмерного накопления вопросов в повестке дня. Также в его планах “исключение эгоистичного диктата политических партий в управлении муниципием”, преодоление коррупции в подразделениях мэрии, привлечение европейских фондов на развитие инфраструктуры муниципалитета, проведение ревизии и антикоррупционной экспертизы нормативно-правовой базы деятельности мэрии, создание в городе промпарков, обеспечение бюджетных учреждений местными, экологически чистыми продуктами, и, в целом, “превращение Кишинёва в чистый, зелёный, представительный и комфортабельный для проживания город”.

№8 Александра Кан, кандидат от Национал-либеральной партии

“У нас появился редкий шанс, воспользуемся им!”, - с этих слов начинается предвыборная программа кандидата от Национал-либеральной партии Александры Кан. А о каком ещё “шансе” может говорить выдвиженец унионистского политформирования? Естественно, об “унире”, вернее, о подготовке Кишинёва к этому событию.

Чтобы наиболее безболезненно объединить Румынию и Республику Молдова, в Национал-либеральной партии предлагают реализовать т.н. “План Маршалла Румыния-Молдова”, инвестиционный вклад в который, по замыслу авторов, должны внести Румыния, Евросоюз, США и прочие партнёры по развитию “при политической воле румынской и молдавской элит”. Плюс в НЛП планируют с помощью различного рода стимулирующих решений задействовать для этих целей сбережения молдавских гастарбайтеров. “Молдавские мигранты держат в чулках более 7 млрд. евро!”, - подсчитали в НЛП.

Для Кишинёва, считают авторы документа, реализация проекта объединения будет означать привлечение миллиардов евро инвестиций, открытие при помощи Румынии и других донорских государств и организаций инновационных инкубаторов, агропромышленных и технологических парков, финансирование и строительство (при участии правительств двух стран и финансовой поддержки диаспоры) комплекса “Arena Chisinau”. Также в НЛП собираются открыть на Moldexpo филиал Romexpo.

Подготовка к “унире” – только один из приоритетов Александры Кан на посту генпримара столицы. Всего их 9. В разделе “Основная городская политика” кандидат от НЛП обещает “скорректировать” Генеральный градостроительный план Кишинёва, который, как говорится в документе, получит статус Конституции или “библии” города. В разделе “Обновление плана социально-экономического развития” Александра Кан планирует вернуться к проекту строительства “поясного шоссе” вокруг Кишинёва (проект бывшего минтранса стоимостью 200 млн евро), в течение 10 лет (в соответствии с зональным градостроительным планом) отреставрировать исторический центр, а также создать из добровольцев-волонтёров т.н. Урбанистическую гвардию для мониторинга новых построек (в городе выявлено более 2000 незаконных строений).

В разделе “Другой подход к городскому транспорту и коммуникациям” обещается постепенно заменить городские маршрутки скоростными автобусами (система Rapid Bus), переместить железнодорожный вокзал из центра города в менее оживлённое место (например, в зону р. Бык или на ул. Мунчештскую), построить экопарковки, установить (особенно в центре) парковочные барьеры и проложить сеть велосипедных дорожек, чтобы горожане могли пользоваться велосипедами как альтернативой автомобилям и общественному транспорту.

В разделе “Модернизация пригородов” Александра Кан обещает запустить пять пилотных проектов по модернизации населённых пунктов, находящихся в подчинении Кишинёва, создать Park-Eco на площади 1000-3000 га для содействия агротуризму, и построить в одном из пригородов пилотную биогазовую ТЭЦ с перспективой открытия таких станций во всех пригородных населённых пунктах.

№9 Максим Брэила, кандидат от Народной партии Республики Молдова

Максим Брэила – самый молодой кандидат в мэры. Ему 25 лет. Тем не менее, он уверен, что сейчас гораздо лучше подготовлен для управления Кишинёвом, чем семь лет назад, когда в 18-летнем возрасте баллотировался в муниципальный совет в качестве независимого кандидата. Правда, в его CV за обозначенный период никаких управленческих или финансово-хозяйственных должностей не указано: юрист, преподаватель права, юрисконсульт.

Когда журналисты спросили Максима Брэилу, почему кишинёвские избиратели должны проголосовать 20 мая за него, он ответил, что людям, разочарованным в нынешнем политическом классе, просто не за кого больше голосовать. “Я представляю молодёжь и тех, кто разочаровался в политическом классе, а остальные кандидаты имеют серьёзные проблемы с честностью”, - заявил он в интервью агентству IPN.

Самыми большими проблемами Кишинёва кандидат в генеральные примары от НПРМ считает непрофессионализм чиновников мэрии и нерациональное расходование средств. С первой проблемой Максим Брэила собирается бороться путём срочного искоренения “кумэтризма” в структурах горадминистрации. “Я буду осуществлять чёткие и прозрачные процедуры отбора, оценки и продвижения служащих, и периодически инициировать внешний аудит подразделений мэрии”, - обещает кандидат в мэры от Народной партии Республики Молдова.

Как и большинство нынешних кандидатов, Максим Брэила обязуется внедрить электронную систему управления мэрией и обеспечить для горожан возможность подачи электронных обращений. Также в его планах – в течение полугода инициировать проект по строительству завода по переработке отходов, разработать современный Генеральный план развития столицы, предоставить социальные гарантии для пенсионеров и малоимущих граждан, ввести запрет на въезд в столицу грузовиков, сохранить и расширить зелёные зоны. Для этого кандидат от НПРМ обещает ежегодно, за счёт собственных средств, обеспечивать посадку в столице и пригородах не менее 1000 деревьев.

Ещё одно предвыборное обязательство самого молодого кандидата в генеральные примары - перенести на окраины города автостанции и рынки. В первую очередь это касается Центрального рынка. Таким торговым сооружениям, считает Максим Брэила, не место в центре европейской столицы.

№10 Сильвия Раду, независимый кандидат

Программа бывшей и.о. мэра столицы Сильвии Раду называется “11 мер для Кишинёва”.

Мера №1 называется “Чистота столицы начинается с мэрии”. Для “очистки” горадминистрации независимый кандидат в генпримары собирается деполитизировать мэрию, повысить профессионализм её сотрудников (“в мэрии должны работать только специалисты!”), обеспечить прозрачность процесса принятия решений и осуществлять все закупки через электронную систему (“мы уже работаем над методологией, которая поможет избежать ухищрений при проведении аукционов”).

В разделе “Прекращение незаконного строительства” Сильвия Раду обещает положить конец хаотичной застройке Кишинёва. “У нас должны быть чёткие правила для строительства. Нельзя позволять “акулам недвижимости” строить везде, где им вздумается. Строительная дисциплина будет играть важную роль в ходе моего мандата”, - обещает кандидат в своей предвыборной программе. Для этих целей среди прочего предлагается создать специальный отдел контроля для мониторинга всех появляющихся в городе строительных объектов.

В разделе “Хорошо организованный общественный транспорт. Оптимизация дорожного движения” Сильвия Раду планирует в следующем году закупить ещё 70 новых транспортных единиц в дополнение к уже подписанному договору на приобретение 20 троллейбусов, совместно с белорусскими партнёрами наладить в Кишинёве сборку автобусов для их продажи на экспорт, ввести систему электронных билетов и создать Центр управления трафиком через систему GPS, чтобы знать в режиме реального времени, какова ситуация с общественным транспортом.

“Мы также выделим деньги на разработку системы “зелёного света”. У нас будут интеллектуальные огни, коррелирующие друг с другом так, что когда будет дан зелёный свет, автомобили смогут двигаться, не останавливаясь каждые 50 метров. Мы можем создать интеллектуальную систему в зависимости от часа и интенсивности трафика, чтобы светофоры действовали и не создавались пробки”, - обещает Сильвия Раду.

Среди других её обещаний – завершение в этом году ремонта на ул. Албишоара для разгрузки трафика, замена в жилых домах 30 лифтов и модернизация системы освещения на главных улицах города.

№11 Александр Мыцу, кандидат от Русско-славянской партии Молдовы

Александр Мыцу – самый далёкий от проблем Кишинёва кандидат. В самом прямом смысле. С 1995 г. он проживает в Российской Федерации и руководит строительной компанией “НовоСтройГарант” (г. Королёв). Тем не менее, он готов вернуться в Молдову, чтобы навести порядок в её столице.

Когда Русско-славянская партия только представляла своего кандидата в мэры, Александр Мыцу заявил, что совершил небольшую экскурсию по Кишинёву, и пришёл к выводу, что в столице нет хозяина. “Многие элементарные вещи в городе просто не делаются. Не думаю, что нужно так уж и много денег, чтобы элементарно навести чистоту, почистить деревья или произвести необходимую покраску. Горожане должны знать, куда идут налоги, которые они платят”, - отметил Мыцу.

Новоизбранный мэр, считает кандидат от РСПМ, не должен сидеть в кабинете и выслушивать отчёты подчинённых, а должен сам, в течение 2-3 месяцев, обойти город, чтобы понять, что реально в нём происходит – с наведением порядка, вывозом мусора, парковками, деятельностью хозяйствующих субъектов, нелегальными постройками, разрушенными и недостроенными зданиями, которых достаточно много в центре Кишинёва. После чего он должен поставить перед чиновниками конкретные задачи и строго спрашивать с них. Кроме того, считает кандидат от Русско-славянской партии, следует положить конец “кумэтризму” в городской администрации и произвести срочный мониторинг всех имеющихся в распоряжении города денежных средств: “поднять на поверхность” поступления, проконтролировать, куда идут бюджетные средства и насколько эффективно они тратятся. А начать преобразовывать город, считает профессиональный строитель Александр Мыцу, следует с дорог. “Время перемен пришло!”, - гласит его предвыборный ролик.

№12 Константин Кодряну, кандидат от Партии национального единства

Кандидат-унионист Константин Кодряну планирует быть генеральным примаром мун. Кишинёв не менее 5 лет: во всяком случае, именно на такой период рассчитана его предвыборная программа. И хотя выдвиженец партии, руководимой Бэсеску-Шалару, клянётся быть мэром для всех (“я обещаю всем жителям Кишинёва - молодым и пожилым, женщинам и мужчинам, людям, говорящим на румынском, русском или любом другом языке, быть мэром для всех”), уже первые его предвыборные обещания носят откровенно дискриминационный характер. Так, Константин Кодряну в качестве мэра обязуется выплачивать из горбюджета пособия от рождения до 18 лет тем детям, которые являются обладателями румынского гражданства.

Также кандидат от Партии национального единства (PUN) планирует создать внебюджетный фонд “Unirea”, сделать общественный транспорт в Кишинёве бесплатным “в соответствие с моделью, применяемой в Таллине”, обещает привлечь на развитие города 5 млрд. евро инвестиций из Румынии или через Румынию, открыть в городе 20 социальных столовых, создать 50 тыс. новых рабочих мест, вернуться к проекту строительства кольцевой дороги, пополнить городской автопарк 100 новыми троллейбусами и автобусами, ежегодно реставрировать не менее 5 исторических зданий, посадить 1 млн деревьев, построить мусороперерабатывающий завод и постепенно ликвидировать все свалки, построить не менее 20 наземных и подземных парковок, расширить жилой сектор города на 100 га в пределах имеющихся площадей и много ещё чего.

Пожалуй, по демагогичности и грандиозности обещаний Константин Кодряну обошёл всех участников нынешнего предвыборного забега, хотя мандат будущего генпримара, как известно, ограничен сроком в 1 год. Однако цель кандидата от PUN - не город, а популяризация политического проекта экс-президента Румынии перед парламентскими выборами, отсюда и грандиозность предвыборных замыслов Константина Кодряну.

“Наша победа станет гарантией развития и модернизации столицы, гарантией ориентирования Республики Молдова на европейское пространство безопасности и процветания, входными воротами в которое является Румыния”, - говорится в предвыборной программе кандидата от Партии национального единства.

Будем реалистами

Предвыборная программа – важный атрибут избирательной кампании, но лишь считанные участники нынешней предвыборной гонки в Кишинёве представили качественные, хорошо продуманные документы с реальными обещаниями и развитием города на перспективу. Некоторые кандидаты в генпримары отделались откровенными отписками, что, в определённой мере, подтверждает их спойлерскую роль в избирательной кампании. Другие при разработке своих предвыборных программ действовали по принципу “громче, грандиознее, нереальнее”, откровенно привлекая к себе внимание и явно действуя с прицелом на предстоящие парламентские выборы. К примеру, некоторые кандидаты, озабоченные решением мусорной проблемы даже не знают, что компания ABC Const SRL уже строит в муниципии современный завод по переработке твердых отходов, способный полностью закрыть «мусорные потребности» Кишинева и окрестностей. Три линии из шести по сортировке твердых отходов уже работают. Либеральное руководство столицы на протяжении 7 лет эту компанию в упор «не замечало», а ведь с ней надо просто наладить сотрудничество либо выкупить эту инвестицию.

В общем, внеочередные выборы генерального примара Кишинёва опять стали не битвой управленцев-хозяйственников (кем, по идее, и должен быть глава муниципальной администрации), а очередной политической схваткой. Впрочем, когда мэра выбирают только на год, а через полгода маячат парламентские выборы, иного быть просто не могло.