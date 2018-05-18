Родом из Молдовы: королева Сербии Наталья Обернович

Будущая королева Сербии Наталья Обернович — дочь богатого бессарабского помещика и полковника российской службы Петра Ивановича Кешко и молдавской княжны Пульхерии Стурдзы.

Получила светское образование, 17 октября 1875 г. девушка выходит замуж за сербского князя (позже короля) Милана. Под её влиянием скромный до тех пор сербский двор стал отличаться блеском и роскошью.

С первых же лет супружеской жизни у Натальи начались раздоры с мужем. Видеть их причину в политических разногласиях было бы ошибкой: Наталия всегда склонялась к той партии, которая в данный момент была враждебна её мужу. Значительную роль играло стремление королевы руководить делами страны, а также, по слухам, супружеская неверность Милана.

Сначала Наталья умела, по её выражению, «скрывать слезы за веселой улыбкой», но в 1887 г. это стало для неё невозможным: Милан заключил с нею формальный договор, в силу которого их сын должен был воспитываться в Германии и во Франции, под надзором матери, получавшей доступ в Сербию только на летние месяцы. Наталья подписала договор, рассчитывая, что он не будет исполнен; но Милан принудил её выехать за границу и первый же стал нарушать его.

Милан предложил своей жене новый договор, в главных чертах подтверждавший первый. Но Наталье было важнее вернуться в Сербию, чем оставаться с сыном, и потому она отвергла соглашение. Тогда Милан послал генерала Протича, который, при помощи германской полиции, отобрал у матери сына, основываясь на отцовском праве. Одновременно Милан начал процесс о разводе. Не довольствуясь агитацией в печати через других лиц, Наталья сама написала сказку «Мать», в которой, в слегка сказочной форме, изображала историю отношений между добродетельными матерью и сыном, разлученными злой силой. Фактически неверно в ней изображение сына, всей душой стремящегося к матери, тогда как в действительности 15-летний король спокойно играл в кегли во время уличной свалки из-за его матери.

В 1893 г. Александр I особым указом восстановил права Натальи; она вернулась в Сербию. Влияние её на сына стало значительнее, чем прежде, и перевесило даже влияние Милана.

В 1898 г. королева-мать, недовольная предстоящим браком её сына, короля Александра, с придворной дамой Драгой Машин, уехала за границу и жила с тех пор преимущественно в Биаррице, на вилле «Сашино» (названной так ею в честь сына).

После военного переворота 1903 г., когда Александр и его жена были зверски убиты, и к власти пришли Карагеоргиевичи, — экс-королева Наталья приняла монашество. Почти всю оставшуюся жизнь она прожила во Франции. Скончалась 8 мая 1941 г. в монастыре Сен-Дени, близ Парижа. Похоронена на кладбище Ларди, невдалеке от Парижа.