Президент И.Додон: Республика Молдова – страна с малой экономикой

Президент Молдовы опубликовал статью в авторитетном кишиневском издании «Экономическое обозрение Логос-Пресс» о внешнеэкономических проблемах Республики Молдова.

Республика Молдова – страна с малой экономикой. Наша страна расположена на границе двух крупных интеграционных проектов, но ее развитие не должно зависеть от политических игр внутренних и внешних сил.

Сверхзадача руководства Молдовы – обеспечить поступательность экономического развития страны и предотвратить массовый исход граждан. Для выполнения этой задачи необходим взвешенный подход к внешнеэкономической деятельности, где не должно быть места «перекосам» и поспешным необдуманным действиям.

На основе детального анализа товарной структуры экспорта-импорта в разрезе стран Таможенного Союза (ныне Евразийского Экономического союза) и Евросоюза эксперты пришли к главному выводу: экономические агенты стран ТС (ЕАЭС) не являются конкурентами молдавскому бизнесу ни на внутреннем рынке Молдовы, ни на рынке РФ в частности.

Иными словами, то, что мы импортируем из РФ и других стран ЕАЭС, не «ломает» наш рынок и не «убивает» нашего производителя! А на товары, которые мы экспортируем на российский рынок, есть устойчивый спрос.

Выводы в этой ситуации очевидны:

-Молдове нужна взвешенная и сбалансированная внешнеэкономическая политика, нужно и можно иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком, исходя из наших национальных интересов.

-переориентация молдавской экономики на Европейский Союз в угоду геополитическим проектам носит искусственный характер и наносит местному производителю колоссальный ущерб.

-нужно срочно добиваться возвращения на традиционные рынки стран СНГ и ЕАЭС (именно для этого Молдова и получила статус наблюдателя при ЕАЭС),

-нужны дополнительные меры для привлечения инвестиций, поддержки отечественных производителей и защиты внутреннего рынка.

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