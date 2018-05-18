Молдове рекомендовано закрывать университеты

За последние десять лет количество студентов сократилось более чем на 40 процентов, к 2020 году их станет еще на 25 процентов меньше, а одним из решений видится сокращение количества вузов.

Об этом говорится в отчете офиса Всемирного банка в Молдове по теме «Высшее образование и необходимость улучшения его релевантности и эффективности».

Эксперты Всемирного банка считают, что к 2020 году студентов в Молдове будет не более 55000.

В Отчете указано, что в Молдове насчитывается 30 высших учебных заведений на быстро уменьшающееся количество студентов. В то время, как число университетов уменьшилось от 35 до 30 в 2005/06 гг., число студентов сократилось на более 40% в тот же период, и будет продолжать уменьшаться. «При количестве студентов в 1700 человек в университете в 2020 г., маловероятно, что университеты смогут улучшить или даже сохранить качество обучения», - отмечают эксперты ВБ.

В то же время Всемирный банк отмечает, что молдавские вузы обладают высоким уровнем автономии, но не прозрачностью и гражданской ответственностью. Механизм финансирования высшего образования не предлагает стимулы для поощрения вузов предоставлять выпускникам знания, которые помогли бы им получить хорошие рабочие места.

В этой связи эксперты ВБ рекомендуют «оптимизацию» сети высших учебных заведений в Молдове. «Существует четкая необходимость продвижения эффективности и оптимизации сети», - отметили авторы Отчета.

В 2005/06 учебном году в Молдове было 125 тысяч студентов. В нынешнем учебном году количество студентов составило 75 тысяч.