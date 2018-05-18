Полиция задержала журналиста за статую "писающего" кандидата в примары

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Политика
В последний день избирательной кампании местных выборов в Кишиневе появилась статуя, изображающая "писающего" кандидата в генпримары Андрея Нэстасе.
Перед зданием "Почты Молдовы" ее установил журналист Вадим Унгуряну, которого позже задержала полиция. Его доставили в инспекторат, пишет realitatea.md.
Как сообщили в правоохранительных органах, данная акция попадает под действие Кодекса о правонарушениях, поскольку статуя изображает кандидата в примары Кишинева в неприглядном виде.
В свою очередь Вадим Унгуряну утверждает, что полиция нарушила его право на протест.
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