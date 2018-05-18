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Воскресные выборы в Молдове - размер бюллетеня имеет значение
18.05.2018

Более 750 тысяч бюллетеней отпечатано для голосования на местных выборах в Молдове, которые пройдут в воскресенье, 20 мая.

Напомним, что в воскресенье жители Кишинева, Бельц, а также сел Жора де Мижлок Оргеевского района и Немцены Хынчештского района, коммун Пырлица Унгенского района, Леушены Хынчештского района и Воловица Сорокского района будут внепланово голосовать за кандидатуры на пост местных примаров (мэров).

Точное количество отпечатанных бюллетеней — 752 460, из них 474 816 на молдавском языке, остальные — на русском, сообщили журналистам в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Самый объемный перечень кандидатов на пост мэра, как и следовало было ожидать, — в Кишиневе, туда будет направлено и наибольшее число бюллетеней — 634 547 штук, в том числе 408 080 — на молдавском языке. Ширина бюллетеня составит 14 сантиметра, а длина — 34,4 сантиметра. На печать одного такого перечня кандидатов затратили 28 банов.

Для Бельц отпечатано 105 275 бюллетеней, из которых 54 398 — на молдавском языке. Стоимость одного бюллетеня для северной столицы и других населенных пунктов, где пройдет голосование, составляет 24 бана. Столько же стоят и бюллетени для пяти остальных населённых пунктов.


 
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