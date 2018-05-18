Сильвия Раду: Я пыталась быть как можно дальше от политики и ближе к людям

Независимый кандидат на должность примара муниципия Кишинэу Сильвия Раду утверждает, что в этой избирательной кампании пыталась быть как можно дальше от политики и ближе к людям. Однако, по ее мнению, эта кампания была довольно уродливой с точки зрения поведения своих оппонентов, но уверена, что судить будут избиратели. Такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции в пятницу, 18 мая, в последний день, когда еще разрешена предвыборная агитация, передает IPN.

Кандидат заявила, что решила не выпускать предвыборные ролики и не устанавливать предвыборные щиты. Она решила встречаться на местах с гражданами, говорить с ними, узнавать непосредственно от них о проблемах, с которыми они сталкиваются. Организовала кампанию „Сделай что-то хорошее для Кишинэу”, в которой приняли участие как физические лица, так и компании. Так, по словам Сильвии Раду, после кампании на улицах не будет щитов с ее портретами, а останутся конкретные вещи, сделанные для города.

Кандидат отметила, что после того, как приняла участие в первых предвыборных дебатах, решила больше не участвовать в них, потому что считает, что политики ничего другого не делают, кроме как делать шоу и популистские обещания. Сильвия Раду говорит, что решила участвовать в дискуссиях на местах, с людьми.

По ее мнению, эта кампания стала, скорее, возможностью узнать больше о городе. Выявила места с серьезными проблемами, которые необходимо решать в срочном порядке. Составила список приоритетов и подробный план работы, который будет осуществлен в момент, когда выиграет выборы, сказала кандидат.

Сильвия Раду отметила, что работала с командой, состоящей всего из шести человек, в том числе мужа, а расходы на избирательную кампанию составили несколько сотен тысяч леев, взятых из семейного бюджета.

Раду выразила уверенность, что люди проголосуют за нее, за изменения, которые должны произойти в городе. Примария должна стать зоной, свободной от политики, которая будет принадлежать гражданам, сказала в итоге кандидат.