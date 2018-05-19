Пьяных водителей будут лишать прав на четыре года

Вместо штрафа общественные работы, и лишение водительских прав сроком до четырёх лет. Такое наказание ждёт водителей, которых остановят пьяными за рулём. Соответствующий проект представил глава кабмина Павел Филип на заседании Национального совета по безопасности дорожного движения.

"Мы исключим штрафы за вождение в пьяном виде, поскольку эта мера неэффективна. Пьяных автолюбителей приговорят к 240 часам общественных работ. Они будут трудиться в центрах для инвалидов, в моргах, на кладбищах", - сказал премьер-министр Павел Филип.

А вновь получить права, водители смогут лишь пройдя повторный экзамен. Однако для его сдачи им потребуется справка, подтверждающая их участие в спецпрограмме. Обучение по ней продлится 20 часов и обойдётся в четыре тысячи леев.

"Они смогут их получить спустя четыре года на общих основаниях. Это естественно, поскольку спустя четыре года перерыва кое-что можно и забыть", - добавил премьер-министр Павел Филип.

"Водители будут проинформированы, а потому более ответственны. И не допустят вождения в пьяном виде", - добавил сотрудник НПИ Виорел Бульмага.

Многие горожане инициативу властей поддерживают.

"Отлично! Наконец-то образумятся. Штраф оплатил и забыл. А так они задумаются".

"Полностью согласен. Недопустимо садится пьяным за руль. Это преступление!"

"Никто не может садиться выпившим за руль".

За последние два года по вине пьяных водителей произошло 600 ДТП. А всего пьяными за рулём остановили 14 тысяч автолюбителей.