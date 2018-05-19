19 мая в Кишиневе, Бельцах и пяти населенных пунктах страны в канун выборов наступит день тишины

В субботу, 19 мая, в Кишиневе, Бельцах и еще пяти населенных пунктах Молдовы в канун выборов, которые пройдут в воскресенье, объявлен день тишины. Согласно статье 47 п. 8 Кодекса о выборах,в этот день предвыборная агитация в любой форме запрещается как политическим партиям, так и средствам массовой информации.

Напомним, что 20 мая выборы мэров состоятся в семи населенных пунктах страны. Это мун. Кишинэу, мун. Бэлць, коммуна Леушень и село Немцень Хынчештского р-на; коммуна Воловица Сорокского района; коммуна Жора де Мижлок Оргеевского района и коммуна Пырлица Унгенского района. Для их проведения отпечатаны 752 460 бюллетеней, из них 474 816 на молдавском языке, остальные — на русском.

В гонке за кресло мэра столицы зарегистрированы 11 кандидатов, а в Бельцах – восемь. Также известно, что в Кишиневе 20 мая будет открыто 306 избирательных участков.