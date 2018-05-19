Зарплаты и пенсии в Румынии и в Молдове: сравнительная статистика

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Экономика
Сравнительная статистика полезна. Поговорим о пенсионерах и пенсиях в Румынии и в Молдове.
Средняя зарплата по экономике
В Румынии - 900 евро.
Количество пенсионеров
В Румынии – 4,684 миллиона, 23,7 процента от общего количество населения.
Средняя пенсия
В Румынии – 232 евро.
Количество пенсионеров по возрасту
В Румынии – 3,532 миллиона, 17,9 процента от общего количество населения.
Количество пенсионеров-инвалидов
В Румынии – 554 тысячи, 2,8 процента от общего количество населения.
Пенсии для пенсионеров инвалидов, по группам инвалидности
В Румынии: 1 группа – 104 евро, 2 группа – 134 евро, 3 группа – 133 евро.
В НКСС РМ не могут объяснить, почему средняя пенсия для 1 группы на 25 процентов меньше средней по инвалидности. А для второй и третей групп на пару евро больше. Общий подход в Румынии при назначении инвалидности - потеря работоспособности как минимум на 50 процентов.
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