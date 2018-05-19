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Экономика
Зарплаты и пенсии в Румынии и в Молдове: сравнительная статистика
19.05.2018

Сравнительная статистика полезна. Поговорим о пенсионерах и пенсиях в Румынии и в Молдове.

Средняя зарплата по экономике

В Румынии - 900 евро.
В Молдове - 314 евро.
Разница - в 3 раза.

Количество пенсионеров 

В Румынии – 4,684 миллиона, 23,7 процента от общего количество населения.
В Молдове – 714 тысячи, 20,1 процента от общего количество населения.

Средняя пенсия 

В Румынии – 232 евро.
В Молдове – 83,4 евро.
Разница – в 3 раза.

Количество пенсионеров по возрасту

В Румынии – 3,532 миллиона, 17,9 процента от общего количество населения.
В Молдове – 532 тысячи, 15 процентов от общего количество населения.
4.1. Средняя пенсия пенсионеров по возрасту
В Румынии – 264 евро.
В Молдове – 79,5 евро.
Разница – в 3,3 раза.

Количество пенсионеров-инвалидов 

В Румынии – 554 тысячи, 2,8 процента от общего количество населения.
В Молдове – 128 тысяч, 3,6 процента от общего количество населения.
5.1. Средняя пенсия 
В Румынии – 131 евро.
В Молдове – 62,5 евро.
Разница – в 2 раза.

Пенсии для пенсионеров инвалидов, по группам инвалидности 

В Румынии: 1 группа – 104 евро, 2 группа – 134 евро, 3 группа – 133 евро.
В Молдове: 1 группа – 78 евро, 2 группа – 67 евро, 3 группа – 38 евро.
Разница, соответственно: для 1 группы - в 1,33 раза, для 2 группы – в 2 раза, для 3 – в 3,5 раза.

В НКСС РМ не могут объяснить, почему средняя пенсия для 1 группы на 25 процентов меньше средней по инвалидности. А для второй и третей групп на пару евро больше. Общий подход в Румынии при назначении инвалидности - потеря работоспособности как минимум на 50 процентов.


 
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