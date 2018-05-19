Как детсады наживаются на родителях

В столичном детском саду №199 работает схема двойного финансирования - из бюджета и от родителей. Ежегодно от последних собирают около 14 миллионов лей, заявил на еженедельной планерке врио столичного примара Руслан Кодряну. И добавил для сравнения: из муниципальной казны на ремонт 159 детсадов муниципия выделили 21 миллион лей.

В таких условиях это заведение должно просто процветать! Но нет. Чиновники говорят, что в детсаду процветают злоупотребления и, возможно, коррупция. Проверка показала, что столовая в плачевном состоянии, а бесплатные занятия, предусмотренные программой, давно заменили на платные, и в меньшем количестве.

И.о. начальника главного управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу отчиталась на планерке в мэрии о проведенном инспектировании. Оказалось, детсад № 199 на Рышкановке работает без санитарно-ветеринарного разрешения. А деньги родителей собирают и тратят незаконно, поскольку общественная ассоциация «Лэстэраш», занимающаяся сбором средств, действует вне правовых рамок.

При этом «бизнес на детях» передают по наследству. Бывший директор детсада Евгения Богашевски руководила дошкольным учреждением более 25 лет, а в результате недавно проведенного конкурса на должность была избрана ее невестка Яна Чаущак. Сын Дориан Богашевский руководит ассоциацией «Лэстэраш».

«Учитывая тот факт, что проблема фигурировала и в отчете министерства, в котором четко говорилось и о конфликте интересов, и незаконной деятельности, я не понимаю, почему до сих пор управление образования не аннулировало конкурс», - задался риторическим вопросом Кодряну. Он отметил, что, судя по жалобам родителей, проблемы в детском саду существуют давно, но управление образования, молодежи и спорта это скрывало. Более того, экс-руководитель управления Александр Фляш трижды писал в министерство о том, что проблем в детском саду нет. «Это издевательство, ассоциация «Лэстэраш» не имеет права предоставлять за деньги услуги, которые учреждение должно предоставлять бесплатно. Я лично видел три письма г-на Фляша к министру, что там всё хорошо. Прозрачность полностью отсутствует. Все руководители этого сада должны быть уволены», - добавил градоначальник.

Занятия с малышами - отдельная история. Вместо бесплатных, предусмотренных учебным планом, проводятся платные, ведут их воспитатели, которые по закону не имеют права на предоставление платных услуг, поскольку те оплачиваются из бюджетных источников. Дополнительных людей, которые могли бы заняться подобной преподавательской деятельностью, в саду нет. Родика Гуцу говорит, что заявлено пять видов внеклассной деятельности. Но проверка показала, что на самом деле их два - и те из разряда обязательных. Что касается занятий спортом, бассейна - ничего такого, а информатика преподается на уровне просмотра мультфильмов.

Детский сад-ясли работает с 1988 года. В нем 28 групп на 660 мест. Более 80 процентов воспитанников - дети, живущие не на Рышкановке, а в других районах города. Но по закону в приоритетном порядке должны набирать детей из сектора. За посещение ребенком детского сада, который находится на балансе государства, с родителей ежемесячно требовали по 1440 лей. Платили за якобы внеплановые мероприятия, за воду и предметы гигиены.

Руслан Кодряну потребовал от управления образования сделать запрос в генеральную прокуратуру, национальный центр антикоррупции и в национальный центр общественного здоровья, для проведения проверок и выяснения всех обстоятельств. Руководство детсада все обвинения отрицает и обещаю после выборов выйти с объяснениями.

Хотя что тут выяснять? Любой житель столицы знает не понаслышке о ситуации в детсадах. Стало нормой, что их содержат родители учеников: деньги сдают на ремонт, учебные пособия и даже бытовую химию. А потом оказывается, что скудного бюджетного финансирования странным образом хватает на шикарные ремонты отделов образования и машины люкс для руководителей.