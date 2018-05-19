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Общество
Жители Молдовы чаще стали ездить на отдых за границу, в основном в Египет
19.05.2018

Через туристические агентства в январе-марте 2018 года выехало за границу 27,8 тыс. туристов, что на 43,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Большинство граждан Молдовы выехали за границу для отдыха и досуга (98,0%).

Граждане Республики Молдова предпочитали путешествовать главным образом в Египет (33,6%), Румынию (28,0%), Болгарию (10,6%), Украину (7,6%), Турцию (1,4%), Италию (2,0%), Чехию (1,6%), Объединенные Арабские Эмираты (1,5%), Австрию (1,1%), Венгрию (1,0%), сообщает Национальное бюро статистики.

В то же время количество участников внутреннего туризма в январе-марте 2018 года составило 6,2 тыс., сократившись на 11,7% по сравнению с тем же периодом 2017 года. В основном экскурсии заказывали у туроператоров в муниципалитете Кишинев (30,0%), в региональных агентствах Центр (35,4%) и Юг (34,6%).


 
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