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На устах
На Афоне установят памятник Штефану Великому
19.05.2018

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в августе этого года на Афоне будет открыт памятник молдавскому господарю Штефану Великому (Штефану чел Маре).

Глава республики сообщил, что не исключает возможности во второй половине этого года съездить на могилу Штефана Великого в Румынию.

"Планирую в августе побывать на Афоне. Мы там откроем памятник Штефана Великого. Может, поедем и в Румынию", — заявил президент в интервью одному из местных СМИ.

Ранее Додон объявил в Молдове 2018-й годом Штефана Великого (Штефана чел Маре). Штефан Великий был одним из видных правителей Молдавского княжества, он правил страной с 1457 по 1504 годы.

Президент отметил, что в этом году его команда запустила "десятки разных мероприятий как на территориальном, так и на национальном уровнях".

"Посчитал, что 2018 год очень важный для консолидации и укрепления государственности. Думаю, что нам это частично удалось. Сужу по тем акциям, по направлениям, которые мы уже осуществляли", — сказал Додон.


 
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