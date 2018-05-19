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Миссия невыполнима: Молдова никогда не станет богатой и развитой страной!
19.05.2018

По мнению премьер-министра страны, для этого необходимо всего два условия- верховенство закона и минимум коррупции.

Зачем, слушайте, нам бороться за лучшую жизнь и благосостояние молдавских граждан? Миссия ведь невыполнима! Вот даже премьер-министр Павел Филип намедни заявил о том, что для существенного улучшения качества жизни в Молдове не хватило бы и 100% роста ВВП. А дальше выдал примечательный пассаж: «Однажды мне довелось ознакомиться с исследованием, в котором рассматривался вопрос причин богатства и бедности разных стран.

Там было представлено множество анализов, согласно которым неважно насколько большая или маленькая страна, поскольку есть большие бедные страны и маленькие, но богатые. Та же ситуация и с природными ресурсами. Вывод таков, что богатые страны - те, где действует верховенство закона и меньше коррупции. Это краеугольный камень для страны, которая претендует на звание развитой».

Что же это получается, граждане! А получается одна простая вещь. Раз для того, чтобы стране стать богатой и развитой, необходимы всего два условия — верховенство закона и минимум коррупции, значит, Молдова никогда не станет второй Швейцарией! Как бы мы ни бились, ни мечтали об этом, не станет и все тут! Лошадь не сможет летать, Михай Гимпу не станет русофилом, а из Гидигича не сделаешь моря. Потому что на это имеются объективные причины, законы мироздания. Так в нашем случае — лишить молдавских чиновников и молдавскую же юстицию взяток и откатов все равно, что оторвать грудного младенца от материнской груди. Он существовать просто не сможет!

Но Павел Филип в своих мечтах оторвался от земли и заявил о том, что после установления верховенства закона и победы над коррупцией «каждая страна должна выбрать модель экономического развития, которым будет руководствоваться в дальнейшем». У нас в Молдове всего одна модель экономического развития — проедать собранные налоги да деньги гастарбайтеров. И, судя по всему, эта модель у нас на века!

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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