Известный молдавский ведущий и его возлюбленная осуществили свою мечту в Таиланде

Геннадий Мазур три года назад уехал из Кишинева путешествовать в Юго-Восточную Азию, влюбился в острова Таиланда и остался там жить, став успешным ресторатором.

Несмотря на то, что у Геннадия в Кишиневе складывалась успешная карьера креативного директора международного рекламного агентства, шоумена, известного ведущего, резидента stand-up show «Comedy Street», в один момент он решил полностью изменить свою жизнь. Причиной этого стали красоты райского острова Панган. Корреспондент «Блокнота Молдовы» узнал, как жителю столицы удалось из обычного туриста превратиться в полноценного бизнесмена на живописном курорте Таиланда.

Из-за правительства Молдовы оформление виз становится настоящим испытанием

- Гена, в какой момент ты принял решение, что остров Панган - именно то место, где ты хочешь жить?

- Всё началось с путешествий. Вместе со своей девушкой Натальей Дедух я посетил Абхазию, Шри-Ланку, Борнео, Малайзию, Камбоджу. На остров Панган мы приехали к единственным на тот момент знакомым, которые зимовали в Таиланде. Тропический остров поразил нас своей красотой, мы задались целью накопить деньги и посетить его снова. На следующий год мы провели на Пангане два месяца, ежедневно делились своими впечатлениями на страницах в социальных сетях, тем самым создав целую группу молдавских поклонников Таиланда. По приезду в Кишинев мы с Наташей организовали встречу для всех тех, кто заинтересовался путешествиями в Азии. По итогам беседы возникла идея создания ознакомительного тура для жителей нашей страны «Hai, la Tailanda». Таким образом, нам удалось показать, что Таиланд - это мечта, которую возможно воплотить в реальность.

- Кто из известных жителей Молдовы побывал у вас в гостях?

- В одном из туров с нами побывал наш давний друг Паша Парфени, два года назад именно здесь он сделал предложение руки и сердца Юлиане. Те, кто знают, что я обосновался в Таиланде, рекомендуют нас как проводников и людей, знающих страну. Поэтому мы периодически видимся с людьми из нашей страны и с удовольствием им помогаем. Некоторые из них, единожды побывав на Пангане, вот уже третий год приезжают перезимовать на острове вечного лета. Мы стремимся к росту нашей небольшой диаспоры на этой территории. Надеюсь, однажды и наше правительство подумает о том, как упростить въезд в Таиланд, потому что только для граждан Молдовы и Беларуси оформление виз становится настоящим испытанием, ведь подать документы можно только в Посольстве Королевства Таиланда в Москве или в Бухаресте.

- Как работа хостером привела вас в тайский бизнес?

- Я из категории тех людей, которые находятся в постоянных поисках новых проектов. Так, узнав о продаже небольшого заведения общепита, в нашей жизни появился «Кефир Панган». Большинство жителей ЮВА из-за непереносимости организмом лактозы не используют в питании молочные продукты, поэтому на прилавках магазинов практически невозможно найти тот же кефир или творог, столь любимые европейским человеком.

В итоге мы организовали в помещении не только магазин молочных продуктов, но и небольшое кафе-кулинарию. Мы вели натуральное хозяйство, и, вспоминая рецепты своей бабушки, изготовляли кефир, ряженку, творог и сыры самостоятельно. С этим кафе мы освоили азы бизнеса по-тайски и через год открыли новое кафе на центральном фудкорте острова, которое до сих пор успешно работает.

"Hai la Tailanda"- молдаване на райском острове

Паша Парфени и Юлиана Скутару на острове Панган

Кефир, черный хлеб, борщ и селедка - самые редкие продукты

- Насколько сложно вести бизнес в Азии?

- Реализовать свои бизнес-амбиции здесь намного легче, чем в Молдове. Если бизнесмен исправно платит налоги (которые в разы ниже молдавских), то его не будут без повода загружать проверками или ненужной документацией. Конкурентов много, поэтому каждый старается работать честно, чтобы не запятнать свою репутацию.

- Как пришла идея открыть ресторан для русскоязычного населения?

- Наши соотечественники и россияне, которых очень много в Таиланде, очень быстро устают от острой и пряной тайской кухни, а некоторые вообще к ней не готовы. Поэтому на чужбине всегда будет спрос на пельмени, кефир,черный хлеб, борщ и селедку - самые редкие продукты в этой стороне света. Всё это мы умели готовить, поэтому открыли ресторан национальной кухни и внесли в обычное меню некоторые популярные молдавские блюда. Сначала наши посетители с опаской смотрели на плацинды с несладким творогом и зеленью, ведь, по их словам, творог может быть только сладким. Но после дегустации оставались приятно удивлены. Популярностью пользовались и голубцы, мититеи, зама, чорба с фасолью, огурчики по-тираспольски. Еще мы сами заготавливаем соленые помидоры и огурцы, квасим капусту - всё как дома.

- В вашем коллективе есть коренные тайцы? Что расскажешь об их менталитете и стиле общения?

- Тайцы - очень приятный и гостеприимный народ, но иногда их поведение кажется нелогичным. И самое интересное, что местные думают о нас тоже самое. И то, что азиаты – дешевая рабочая сила, которая берется за любую работу – придуманный миф. Этот народ ни в чем особо не нуждается, люди прекрасно себя чувствуют в своей стране, которая действительно о них заботится и делает всё возможное, чтобы люди жили достойно и считали себя самыми счастливыми на планете. В отличие от молдаван, которые находятся в постоянном стрессе, тайцы не зацикливаются на проблемах и просто наслаждаются жизнью.

- Неужели нет ничего общего с нашим молдавским народом?

- Тайцы, как и жители нашей страны, славятся своей любовью к пафосу. У них может быть старая хижина из бамбука и огромная плазменная панель в ней. Несмотря на скромную жизнь, тайцы запросто возьмут кредит на довольно дорогой автомобиль. При наличии двух домов семья будет ютиться в самом скромном, а вторые апартаменты с обилием хорошей мебели, ковров и техники предназначены только для редких гостей. Всё это так по-нашему.

Геннадий Мазур и монах, живущий на острове Панган

Таиланд намного интереснее, чем просто банальный блуд

- Что нового остров Панган раскрыл лично в тебе?

- Остров дал мне возможность посмотреть на мир другими глазами, открыть что-то новое в себе и близких. Панган очень популярен у людей с тонкой душевной организацией, поэтому здесь можно увидеть большое количество представителей духовных практик. Эта территория считается магической, так как расположена на залежах розового кварца, который многие считают особенным. Никто из туристов не уезжает отсюда прежним.

- Чего не хватает на бескрайних просторах?

- Иногда очень хочется прохлады и чтобы Новый год праздновать со снегом и настоящей ёлкой. Расстраивает, что на острове нельзя купить хорошее вино. Оказавшись здесь, я в очередной раз убедился, насколько вкусные и качественные вина выпускает наша страна. И если приехавшие на отдых земляки дарят бутылочку виноградного напитка, то храню его только для значимых праздников. Еще здесь не хватает вкусного кофе и, конечно, брынзы.

- Как можешь оценить тайских девушек? Об их красоте ходят легенды.

- Большинство мужчин всего мира считают, что Таиланд является родиной самых привлекательных женщин, они обладают каким-то скрытым рецептом вечной молодости. На самом деле, многие тайки выглядят абсолютно невзрачно, как обычные девочки с обычными заботами и увлечениями.

- А как же разговоры о том, что Таиланд - страна легализованной дешевой проституции?

- Проституция была и есть под запретом в этой стране, с ней борются всегда, а сейчас еще интенсивнее. Таиланд устал от этих стереотипов. Ледибои - катои, проститутки - это на самом деле очень редкое явление, сосредоточены они в основном в туристических районах типа Паттайи или Пхукета, и то в специально отведенных местах. Но туристы едут сюда именно за этой экзотикой. Таиланд намного интереснее, чем просто банальный блуд. Но нужно добавить, что в Таиланде есть вполне себе приличное понятие младшей жены - наемная работница, которая может выполнять функции не только домохозяйки, но и исполнять супружеский долг. На острове очень много пожилых мужчин, проживающих по пенсионным визам, для них такие отношения очень удобны и обходятся дешевле и приятней, чем жизнь в доме престарелых.

Наталья Дедух и победительница местного конкурса красоты

Многие жители Молдовы чувствуют себя иммигрантами в собственном государстве

- Не задумывался ли ты показать нашу страну иностранцам?

- К огромному сожалению, когда на острове я завожу разговор о Молдове, то большая часть из туристов не имеют никакого представления о нашей стране. Я очень много рассказываю иностранцам о наших традициях, фольклоре, живописных местах. Но когда речь заходит о реальной поездке на родину, то я ловлю себя на мысли о том, что удивлять-то особо и нечем. Если бы я осмелился привезти в Молдову туристов, то поселил бы их на берегу Вадэ луй водэ, а в Кишинев привозил на экскурсию только ночью, днем его нельзя никому показывать. Судя по тем новостям, что я читаю про молдавскую столицу, за три года, пока меня не было в стране, в лучшую сторону ничего не изменилось.

- Значит, ты следишь за жизнью на родине?

- Обязательно, всегда уделяю время молдавским новостным лентам. Но не понимаю, почему столько внимания уделяется репортажам об убийствах, изнасиловании и кражах. Создается ощущение, что ничего хорошего в стране нет. Хочется услышать о каких-то достижениях, об интересных людях и культурных мероприятиях. Радует, что в социальных сетях обычные люди доказывают, что не всё потеряно в Молдове.

- Что расстраивает больше всего в сегодняшней политике Молдовы?

- Огорчает, как властями разжигаются языковые и национальные споры. Нам нужно гордиться тем, что в нашей стране говорят на двух языках, а не сталкивать людей лбами. Из-за этого многие жители Молдовы чувствуют себя иммигрантами в собственном государстве. Я думаю, что нам нужно брать пример с Малайзии, где уживаются хинди, малайский, китайский и английский языки. Приятно наблюдать, как на этой территории мирно сосуществуют разные религии и культуры, и никому это не мешает.

- Планируешь вернуться на родину?

- Я очень люблю Молдову, на нашей благодатной земле живут действительно трудолюбивые и гостеприимные люди. Но я хотел бы жить в стране, где государство уважает и защищает всех своих жителей. Я надеюсь, что это когда-то произойдет, наш народ этого заслуживает.

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